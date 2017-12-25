Из Минфина Узбекистана уволены разом пятьдесят чиновников

00:04 26.12.2017 Здание Минфина Узбекистана. Фото с официального веб-сайта ведомства

Из Министерства финансов Узбекистана в субботу были уволены сразу 50 чиновников. Об этом в воскресенье сообщило издание Kun.uz.



В число уволенных попали главы двух департаментов – Ирина Голышева, возглавлявшая Департамент налогов и таможенной политики, и Шарофитдин Хайдаров, руководивший Департаментом методологии бухгалтерского учета и аудита. Также уволены двое заместителей глав департаментов.



22 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил министру финансов Джамшиду Кучкарову в десятидневный срок очистить министерство от недобросовестных работников. Вместо них на госслужбу должны быть призваны "молодые люди, которые любят свою Родину". В случае неисполнения этого поручения увольнение грозило самому Кучкарову.



Претензии к Минфину возникли у президента в связи с дефицитом бюджета и иными недостатками в работе, которые были выявлены в течение этого года. Мирзиеев выразил готовность и лично уйти в отставку в случае провала финансовой реформы. "Либо я все исправлю, либо я уйду. Больше 20 лет мы из-за "умных" людей Минфина давали неправильные показатели народу", - заявил президент.

25.12.2017 Источник - fergananews.com

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