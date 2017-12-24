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Как кыргызские пограничники занимаются поборами на узб-границе, - А.Эргешов
00:00 26.12.2017

Совсем недавно, а точнее 6 сентября с.г. в Ошской области состоялась торжественная церемония открытия контрольно-пропускного пункта "Достук-автодорожный", расположенного на границе Кыргызстана с Узбекистаном. В ней приняли участие официальные лица двух соседних республик, руководители и жители приграничных районов. Это события годами ждали жители сопредельных областей Кыргызстана и Узбекистана.

К сожалению, не смотря на принятые соглашения в области двухсторонних таможенных отношений, основной проблемой для многих жителей Юга Кыргызстана из числа узбекской национальности и граждан других стран остается проблема въезда-выезда в обе стороны. При пересечении госграницы пограничники Кыргызстана под различными предлогами занимаются вымогательством от 10 до 25 тыс. сумов. Кроме того, часто отмечаются противоправные действия сотрудников ГПС и ГТС Кыргызстана, выражающихся в пренебрежительном отношении к лицам, пересекающим пункта пропуска.

Практически все трудовые мигранты, возвращающиеся к местам постоянного жительства из России, в обязательном порядке принуждаются пограничниками и таможенниками Кыргызстана к выплате денежного вознаграждения. При этом, размер поборов зависит от размера денежной суммы, имеющейся при себе у пересекающего границу лица.

К тому же искусственно завышается размер уплаты таможенных платежей для лиц, осуществляющих ввоз в Кыргызстан плодоовощной и текстильной продукции из других стран. Следует отметить, что данные действия носят особо выраженный характер в отношении лиц узбекской национальности. Данные обстоятельства обуславливают факты проявления недовольства пересекающими границу лицами.

Недавно в ходе беседы с уроженцем города Ош А.Расулахуновым, имеющего российское гражданство и занимающегося ввозом текстильной продукции, собеседник отметил, что кыргызские силовики, несущие службу на указанном пункте пропуска, за ускоренное прохождение процедуры таможенной проверки вымогают до 1300 долларов США. При этом, фактически сумма таможенных пошлин согласно действующему законодательству не должна превышать 700-800 долларов США.

По словам М.Эргашевой, выезжавшей в г.Стамбул Турции для участия в свадебных торжествах своей племянницы, при возращении в Узбекистан, на МПП "Достук-авто" сотрудники кыргызских правоохранительных органов, обнаружив денежную сумму в иностранной валюте, насильно удерживали ее до выплаты 40 долларов США.

Как отметили граждане, пресекающие госграницу, при возвращении с заработков из Российской Федерации, они пересекали МПП "Достук-авто", где военнослужащие ГПС Кыргызстана стали вымогать у них по 1000 кыргызских сомов и принудили показать имеющиеся при себе денежные суммы.

За оказание содействия в пересечении пункта пропуска пожилой жительнице Ходжаабадского района Андижанской области на тележке, которая была оставлена на нейтральной территории, физическому избиению подвергся Мухамадсодик Эргашев уроженец и житель г.Андижана, который был доставлен в местную поликлинику с травмами различной степени тяжести.

Недавно кыргызскими пограничниками своим узбекским коллегам на МПП "Дустлик-авто" за нарушение правил пересечения был передан У.Якубов житель г.Андижана. Якубов рассказал, что при пересечении пункта пропуска на своей личной автомашине "Ауди" госномер 60I109GA, к нему с нецензурными словами обратился военнослужащий ГПС Кыргызстана. В результате словесной перепалки пограничник применив физическую силу, обязал его припарковать автомашину на специальную площадку для проведения досмотра, в ходе которого его коллеги подбросили в автомашину гильзу от автомата Калашникова. После чего, на основании составленного протокола об изъятии гильзы, они передали У.Якубова своим узбекским коллегам. Однако гильзу не показали сославшись, что она является вещественным доказательством.

В целях оздоровления обстановки, недопущения эскалации напряженности на пункты пропуска направлены несколько уведомлений кыргызской стороны о противоправных действиях сотрудников ГПС и ГТС Кыргызстана по вышеотмеченным и другим фактам.

Все происходящее сегодня на участках кыргызско-узбекской государственной границы является свидетельством неадекватной реакции сотрудников пограничной и таможенной служб Кыргызстана на стремления руководства двух стран поднять на новый уровень двухсторонние отношения.

Граждане, столкнувшиеся с подобным отношением, задаются вопросом – возможна ли действительная нормализация отношений между странами, когда для чиновников в погонах личные интересы остаются выше государственных?

Азамат Эргешов

Источник - ЦентрАзия
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