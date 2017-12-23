Заблудшие женщины Кыргызстана или куда приведет соблазн экстремистской идеи? - К.Жумабеков

21:03 25.12.2017 Фраза "Гюльчатай, открой личико!" из классического советского фильма "Белое солнце пустыни" становится для нашего Кыргызстана все актуальнее. Но добро бы только, если бы женщины просто носили паранджу. Так нет же, представительницы прекрасной половины "островка демократии" (уже, видимо, бывшего) все чаще попадаются на религиозной пропаганде.



Бурную деятельность в последнее время развернуло женское крыло ячейки "Хизб ут-Тахрир" в поселке Кызыл-Жар Аксыйского района. Тамошние активистки не ограничиваются "окучиванием" односельчан и односельчанок, но и наладили контакты с единомышленниками в соседнем поселке Шамалды-Сай Ташкумырского горкенеша.



Креативные дамы под паранджой придумали для своих сборищ невинную вывеску: дескать, они пропагандируют и организуют национальные и религиозные мероприятия. Местом для оных выбран дом местной активистки Манзуры Абдуллаева. Кстати, ее благоверный супруг Нумон Саттаров уже попадал в поле зрения правоохранительных органов как "тахрировец".



В этих "мероприятиях" регулярно участвуют и четыре-пять женщин из Шамалды-Сая. Перенимают опыт, видимо.



В свою очередь, представительницы "кызылджарской" ячейки периодически выезжают в Шамалды-Сай и в его окрестности для участия в религиозных занятиях, в кои они завлекают местных адептов сомнительного учения.



Такие "посиделки", по словам соседей, в Кызыл-Жаре проходят каждую среду. Все бы ничего, ну пусть себе тусуются сельчанки – надо же как-то развлекаться. Но такие вот "мирные" проповеди среди не шибко просвещенной молодежи могут привести потом к религиозной истерии и прочим "прелестям". Примерно к тому, что сейчас творится в "горячих точках" планеты – Ираке, Афганистане, Сирии и так далее.



Как же, известно, что "хизбутовцы" выступают за ликвидацию в регионе светских государств и установления здесь халифата. Как-то сие не вяжется с Конституциями Центрально-азиатских республик. А что представляют проповедники ислама, можно судить по беспределу, чинимому так называемым ИГИЛ.



Тамошние экстремисты с человеческим лицом (о прости, Аллах!) резали головы "неверным" западным журналистам, насиловали перешедших в христианство женщин. В общем, кровь стынет в жилах, когда слышишь такое, а видеть – не приведи Аллах.



И там тоже все начиналось с таких вот невинных проповедей. А к чему пришли – описано выше.



Зададимся вопросом: нам-то в Кыргызстане, зачем это? Понятно, что проблем в нашей стране хватает. Ну, неужели нам помогут проповеди вместо работы?



Похоже, что власти предержащие считают, что да, помогут. Иначе бы они живо прижали бы к ногтю сомнительных "учителей" и "наставников" чуждой нам ветви ислама…



Кенешбек Жумабеков Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1514224980

Новости Казахстана

