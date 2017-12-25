Черное золото Поднебесной. Как Китай стал лидером по продажам осетровой икры, - А.Винокуров

19:09 25.12.2017 Руководитель российского Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что примерно две трети черной икры, которая продается на внутреннем рынке России – это не отечественный продукт, а низкокачественная икра из Китая. При этом отличить ее нельзя ни по цене, ни по внешнему виду: на банках стоит лейбл "Сделано в России".



Россельхознадзор, правда, тут же опроверг эти заявления. По словам его представителей, за этот год из Китая в Россию ввезено всего-то 5,7 тонн черной икры. И икра эта совершенно безопасна, потому что проверяется на соответствие ветеринарно-санитарным нормам и требованиям ЕАЭС и РФ. Однако в этом вопросе с Россельхознадзором расходятся силовые структуры, которые утверждают, что только за этот год нелегальный оборот черной икры в России составил 1,5 миллиарда долларов.



Если верить СМИ, китайскую икру закупают в Поднебесной оптом по цене 8 долларов за килограмм. После того, как ее привезут в Россию и аккуратно распихают по баночкам, она может стоить уже до 800 долларов за килограмм – в зависимости от заявленной категории. Таким образом, прибыль в этом случае составляет совершенно фантастическую сумму – до 10.000 процентов. Слезами зависти обливаются даже торговцы оружием и наркотиками, не говоря уже про рядовых предпринимателей.



При этом надо заметить, что эта икра – настоящая, добываемая из рыбы, а не какой-то белковый заменитель. Просто производство ее в КНР обходится в смешные по нашим ценам деньги. На этом фоне даже браконьеры российские не выдерживают конкуренции и с позором отступают в тень. Другое дело, что китайская контрафактная икра по вкусовым качествам сильно уступает отечественной, не говоря уже о большом количестве всяких вредных добавок в нее. Но понять это невозможно, пока не вскроешь банку и не попробуешь. А тогда уже, как говорится, поздно пить боржоми, не говоря уже про знаменитую китайскую водку маотай.



На фоне этих тревожных сообщений встает естественный вопрос: как же мы дошли до жизни такой, что наша родимая caviar стала предметом наглого китайского к нам импорта?



Отбиваем неприятный запах



В принципе, китайцы рыбу любят и высоко ценят, в том числе, конечно, и осетровых пород. Исторические хроники сообщают, что на севере Китая еще во времена империи Цзинь (1115-1234 гг.) любили калугу и осетра. Позже, с приходом к власти монгольской династии Юань, любовь эта несколько поутихла, монголам такая рыба не пришлась по душе. При последней же китайской династии Цин (1644-1912 гг.) осетровых снова оценили, их поставляли ко двору императора, из этих рыб делали дорогие и знаменитые блюда. Однако про икру из осетровых хроники помалкивают, из чего можно сделать вывод, что популярностью она не пользовалась.



Баночная икра китайского производства. Фото с сайта Shine.cn



Впрочем, рыбья икра вообще не пользовалась популярностью у китайцев в старые времена. Гораздо больший их интерес вызывала икра морских ежей, крабов, каракатиц. Известно, что еще в начале прошлого века икру каракатиц – точнее, их яйца – засаливали и доставляли к императорскому дворцу как деликатес.



Рыбья икра потреблялась в рыбацких деревушках вдоль узкой прибрежной полосы провинции Шаньдун, начиная от города Яньтай и южнее. Обычно рыбью икру там солили и сушили. Позже эту высушенную икру ели в качестве закуски под вино – она считалась очень хорошим средством для повышения потенции.



Черную же икру ели только на севере Китая, в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией по реке Амур. В других местах о ней либо не слышали, либо просто брезговали и даже пробовать категорически не желали. Для китайцев съесть икру было все равно, что европейцу попробовать таракана или шелковичного червя.



Вот типичная история, иллюстрирующая отношение китайцев к черной икре.



На китайском CCTV-4 есть передача, в которой ведущая ездит по китайским провинциям и пробует местные тэсэ – кулинарные изыски. Как-то в двухтысячных приезжает эта передача в ту самую соседнюю с Россией провинцию Хэйлунцзян. Тамошний рыбак показывает журналистке свежепойманную рыбу семейства осетровых. Они пробуют мясо рыбы с разных сторон, и мясо это им очень нравится. Но вот наступает время для самой лучшей, по словам рыбака, части рыбы. Ведущая с некоторым ужасом глядит на странную черно-серую субстанцию, которую ей подсунули.



– Это что? – спрашивает она.



– Самое вкусное, – отвечает рыбак. – Попробуйте.



– Это можно есть? – не верит корреспондент.



Рыбак заверяет ее, что можно.



И вот журналистка с большой осторожностью впервые в жизни (!) пробует черную икру.



– Интересный вкус, – говорит она, скорчив кислую физиономию.



Рыбак, видя, что большого впечатления икра не произвела, начинает ей объяснять: это только наша, хэйлунцзянская еда, больше ее нет нигде в мире. Нигде в мире! Потом, подумав, все-таки добавляет: лет тридцать назад ее иностранцы тоже распробовали, так что и им теперь поставляем…



В другой раз по телевизору объясняют, как именно следует есть эту загадочную черную икру. Тоненькая лепешка из вареного пресного теста намазывается сначала хреном, потом сливочным маслом, потом икрой, потом поливается лимоном (чтобы отбить "неприятный запах" черной икры!), затем заворачивается – и все это проглатывается целиком…



Каспийское море бледнеет



Как видим, еще лет десять-двенадцать назад черная икра была в Китае вещью малоизвестной, и ели ее только некоторые северяне. Попытки продавать ее в магазинах успехом не увенчались: китайцы, как уже говорилось, ею брезговали, а иностранцы не верили, что стограммовая баночка черной икры может стоить каких-то пятьдесят юаней – около пятисот рублей по нынешнему курсу.



Правда, уже в то время в ресторанах "западного" типа китайская икра пользовалась у туристов большой популярностью. И тогда местные производители смекнули, что тут есть возможность серьезно заработать.



Тут, как обычно, китайское производство разделилось на две ветви: дешевую и элитарную. Первая занялась выращиванием осетровых везде, где только они могли выжить, вплоть до искусственных затонов на реках, в том числе в Янцзы, или просто ловлей их в Амуре. При этом выращивали их по китайской методе: кормили антибиотиками, стимуляторами роста и прочей подобной гадостью, не без оснований полагая, что за небольшую цену потенциальный клиент купит что угодно, не особенно кочевряжась при этом. Именно такие фирмы и наводнили Россию низкокачественной контрафактной икрой.



Второе же, элитарное, направление работы с деликатесом оказалось представлено китайской фирмой "Kaluga Queen". Название довольно прозрачное: калуга – рыба семейства осетровых, ну а слово "queen" настойчиво намекает на поистине королевское качество продукта. В целом же "иностранный" лейбл должен был вызвать доверие зарубежного клиента, готового выложить за деликатес хорошие деньги. Надо сказать, что китайцам это в значительной мере удалось. Так, например, они продают свою продукцию через французские бутики Petrossian. Тридцатиграммовая баночка китайской черной икры в этом бутике обойдется покупателю в 200 долларов и даже выше.



На заводе компании Kaluga Queen. Кадр видеозаписи с сайта Ajker.news



Конечно, такие деньги берутся не просто так. В отличие от безымянных китайских производителей, прячущихся под маской "сделано в России", "Kaluga Queen" презентует себя с большой помпой. В частности, она заявляет, что своих осетров они выращивают в искусственном озере Цяньдаоху. По уверению менеджеров компании, чистая вода поступает в озеро прямо с горной гряды Хуаншань. Здесь, говорят китайцы, среда для осетровых даже более благоприятная, чем в Каспийском море, которое давно страдает от загрязненности нефтепродуктами и слива промышленных вод.



И хотя впервые на внешний рынок "Kaluga Queen" вышла в 2006 году, за это время фирма сделалась, по ее уверениям, одним из крупнейших производителей в своем сегменте. В год она производит около 60 тонн черной икры. Если же учитывать полулегальное фирмы, то ежегодное производство икры в Китае эксперты оценивают примерно в 2 тысячи тонн. Впрочем, учитывая невозможность получения точных данных, есть основания полагать, что и эта цифра значительно ниже реальной. Возможно, де-факто Китай уже стал мировым лидером по производству и продаже осетрового деликатеса. Некоторые считают, что уже сейчас он производит 60 процентов от всей мировой добычи.



Все это было бы не так плохо: кто из потребителей откажется от дешевой черной икры? Проблема – и очень серьезная – сейчас состоит только в отсутствии настоящего контроля за качеством производимого продукта.



Алексей Винокуров

25.12.2017 Источник - fergananews.com

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