Орлы или вороны?... Ну Руси всегда был мятежный народ, - Э.Ханымамедов

19:06 25.12.2017 Ну Руси всегда был мятежный народ. Русь мятежная… В зависимости от правителей начало этого народа было конструктивным или деструктивным. СССР воспитывало поколения орлов. Сложить голову за други своя… советский коллективизм фактически отражение этой фразы. Поколение советских орлов, стремящихся к звездам, несущее всему человечеству свет мира и конструктивного технического прогресса, радеющее за интересы всех, а не единолично каждого.



Но в последние годы Союза начали, к большому сожалению, вызревать условия для мутирования части номенклатуры в воронов – воронье-падальщиков. Без раздумья, без совести и чести готовых рвать и терзать как землю родную, так и ближнего своего…



Этой части мутировавшей номенклатуры удалось все-таки с помощью активной помощи Запада (такого же воронья формировавшегося веками) сломать каркас советской системы, закрепиться во власти и начать активно насаждать понятия воронов-падальщиков, взращивать себе подобных – поколение воронья – ничего святого.



Постсоветская Россия – Русь, она стала практически полностью страной воронов. Только я, сначала личные интересы, остальные подождут, ради своего личного разрушу мир.



Краеугольный камень советского поколения орлов – справедливость. Аксиома поколения воронья – личная выгода.



Вороны не в состоянии действовать конструктивно, это поколение никогда бы не смогло подняться в космос. Пример тому почти зачахнувшая космонавтика постсоветской России. Только поколения орлов готовых отказаться от личного ради общего способно совершать великое. Победа в страшной войне – освобождение мира от фашизма, открытие пути к звездам – это путь орлов. Умирающая страна, разрушенная экономика, униженный народ, личное превыше всего – удел воронья.



Но поколение орлов еще живо в сердцах части советского народа, не погибшего на обломках великой Советской Родины! Огонь поколения орлов еще горит в наших сердцах! Поэтому временно победившему воронью рано почивать на лаврах – Советская Отчизна жива в людях, и это еще не конец державы…



Налет воронья на Россию – явление временное, время воронья на исходе, и они это прекрасно понимают… Флибустьеры Запада их не спасут – это такие же мошенники и воры – их лозунг в отношении воронья временно окопавшегося в России – грабь награбленное.



Задача оставшегося в живых после всех гражданских войн постсоветской России поколения орлов восстановление страны. Индустриализация нового века, космос нового века, человек нового века – удел будущих поколений орлов.



Территория бывшего СССР вновь должна стать колыбелью поколений орлов. Темный туман воронья уйдет и орлам надо быть готовым воссоздавать свою разрушенную и поруганную Родину.



А СССР это не только Россия – это и бывший Советский Восток. Консерватизм Востока в данном случае идет на пользу. Более медленное проникновение понятий воронья на наш Восток оставляет шансы на то, что в трудный час рождения новой Державы справедливости наш Восток будет с нами. Так как это было в начале двадцатого века. Линия той Гражданской войны прошла не только по России, она прошла по степям, пустыням и горам Востока. Поколение орлов начала двадцатого тогда победило то воронье, но, к сожалению не полностью. В конце двадцатого века поколению воронов удалось поднять голову и разрушить победу поколения орлов.



Советское сознание – меч поколения орлов! Этот меч рано или поздно разрушит мертвое царство воронья – в заснеженной России, степях, пустынях и горах бывшего Советского Востока.



Сегодняшняя ночь воронья, опустившаяся на Россию, кажется беспросветной, но поколение орлов вернется. Вернется, чтобы спросить с воронья за свою Советскую Отчизну!



Рассвет поколений орлов неизбежен…



Эрик ХАНЫМАМЕДОВ Источник - ЦентрАзия

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