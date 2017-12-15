Рождественская распродажа биткойна продолжается

17:47 25.12.2017 Рождественская распродажа биткойна и "новый" Segwit2x



Рождественская распродажа продолжатся: основные криптовалюты торгуются выше пятничных минимумов, но без свежих инфоповодов восстановление может затянуться.



Котировки биткойна укрепились на 15% и находятся вблизи уровня $13 000. Вопреки намекам на V-образный разворот - резкое падение курса и крупный всплеск объема на минимумах - "цифровое золото" смогло отыграть лишь часть потерь и затем вернулось к ключевой поддержке. Быстрого восстановления цены битка ожидать не стоит: в преддверии праздников нас ждет крайне "тонкий" рынок, а активные спекуляции могут начаться лишь в январе. Медвежий сантимент продолжает превалировать: вполне возможно, мы станем свидетелями более глубокой коррекции к отметкам $11 000 и $9 700, что будет неплохим шансом для увеличения объема биткойна в портфеле.



Сразу же хочется обсудить и достаточно забавный инфоповод, который сейчас очень активно освещают непрофильные СМИ - Segwit2x все таки состоится!



28 декабря на блоке № 501451 действительно может произойти хардфорк под названием Segwit2x, но это совершенно не та "вилка", что должна была случится в ноябре. Как мы помним, главным разработчиком оригинального апгрейда биткойна был Джефф Гарзик, а за ним стояли достаточно крупные представители сообщества вроде Bitmain, F2Pool, Bitfury и тд. Тем не менее из-за отсутствия консенсуса хардфорк был отменен, и особо несогласные с политикой Bitcoin Core отправились развивать BCash.



Создателем одноименного проекта выступает Jaap Terlouw, а в команду "опытных разработчиков" помимо него входит еще два человека, что, как мне кажется, в совокупности с практически полным отсутствием информации о новой валюте и хилым списком партнеров говорит о грядущем "успехе". При этом в море аналогичных китайских хардфорков Segwit2x действительно выделяется любопытной деталью: Яп Терлоу обещает начислить B2X не только пропорционально количеству оригинального битка на кошельках, но и собирается поделить между "приверженцами прогресса" монетами, которые намайнил Сатоши Накамото за первый год работы сети.



План действий не изменился: ждем завершения коррекции, ищем возможности увеличить позиции по приемлемым ценам, игнорируем новости о криптовалютах на непрофильных сайтах и получаем "дивиденды" от харфорков.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Источник - Investing.com

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