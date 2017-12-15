 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 25.12.2017
21:03  Заблудшие женщины Кыргызстана или куда приведет соблазн экстремистской идеи? - К.Жумабеков
20:11  Нарком Берия как фактор Победы, - Е.Прудникова
19:09  Черное золото Поднебесной. Как Китай стал лидером по продажам осетровой икры, - А.Винокуров
19:06  Орлы или вороны?... Ну Руси всегда был мятежный народ, - Э.Ханымамедов
17:47  Рождественская распродажа биткойна продолжается
17:29  Сооронбай Жээнбеков вылетел с официальным визитом в Астану
16:08  ООН и конец американского диктата, - И.Шамир
16:07  Дипломатический оксюморон. Каким будет будущее: человеческим или американским? - Дм.Дзыговбродский
16:05  В Кыргызстане нейтрализован опасный террорист-диверсант. Транзитом из Сирии
16:04  Каким будет 2018 год для Кыргызстана. Прогноз политологов
16:00  Новый русский Ближний Восток, - Абдель Аль-Манаам Али Айса
15:10  11 баз и $500 млн боевикам: США готовят новую бойню в Сирии
07:46  Sex.tj - полный охир! В Таджикистане под запрет попали доменные имена с "безнравственными" названиями
07:35  Экс-министра обороны Кыргызстана Омуралиева оштрафовали и лишили звания генерала
07:17  Нового нефтяного эмбарго из-за Иерусалима не будет…, - А.Балиев
07:16  Разложение воинствующего либерализма, - И.Шумейко
07:15  Первый год президента Трампа на Ближнем Востоке, - Н.Бобкин
07:10  Кремлю предстоит укротить Дамаск и Тегеран, - А.Мардасов, К.Семенов
07:07  Афганистан держит Центральную Азию в напряжении, - И.Субботин
07:06  Пекин призывает мировое сообщество не бояться Поднебесной, - Юрий Тавровский
00:28  Федеральный маршал Трамп, - Ф.Лукьянов
00:25  Свобода выбирать из множества зол, или Мир, в котором все рухнуло, - Д.Буянов
00:24  Почему ДАИШ-2 никогда не появится? - С.Францман
00:19  К вопросу о Харыпах... У нас в Узбекистане.docx, - Б.Мусаев
00:09  Монголка Нармандахын Мишээлт завоевала титул "Miss & Mrs Asia Noble Queen International 2017"
Воскресенье, 24.12.2017
19:40  Скончался выдающийся русист академик Андрей Зализняк
17:58  На достройку Рогуна Рахмону не хватает всего пол-ярда баксов. Кто подаст?
16:47  Гуляй, рванина! Рос-буржуй Алишер Усманов организовал бесплатный концерт Энрике Иглесиаса в Ташкенте
14:31  Ударят ли США долларом по голосовавшим против них в ООН по Иерусалиму? - ВВС
13:47  Бывший вице-президент Ирана Бакаи приговорен к 63 годам заключения за растрату госсредств
13:44  На круги своя. Шахноза Мирзеева-Умарова (младшенькая) получила ответственную должность в новом министерстве Узбдошколобраза
13:34  США ввели лютые персональные санкции против "Гафура" и "Тайванчика". Крошат батон, на...
11:28  Ким III-й обещает новое "революционное наступление" в ответ на все происки империалистов
11:23  В Турции продолжают массово увольнять "неверных" госслужащих. Минус 2,7 тысяч карьер
10:34  26 лет сомнений... Елбасы утверждает, что передал ряд полномочий правительству и парламенту
03:37  Биткоин: почему цена падает?
01:22  Ильхам Алиев между Нетаньяху, Эрдоганом и Рухани, - С.Тарасов
00:21  Хакеры совершили беспрецедентную атаку на крупнейшую в мире нефтяную компанию Saudi Aramco
00:05  В каждой области Узбекистана появится центр русского языка
Суббота, 23.12.2017
20:42  Старый агашка Есимов возглавил КазНацФонд "Самрук-Казына"
18:38  Казахстан впервые пошлет своего исполнителя на взрослое Евровидение
11:45  Аркадаг торжественно открыл памятник собаке
11:15  Гульнара Каримова попала под новые санкции США , - Майкл Джильо
10:45  Что спасет Европу? Третий путь - ни либерализм, ни реализм – теория многополярного мира, - А.Дугин
10:33  Шавкат Мирзиеев разъяснил узбекам суть ислама
10:11  Сторонники независимости Каталонии берут реванш, - Ю.Паниев
10:10  Гастарбайтерам в РФ назначат еще один оброк - 15 долларов
09:51  Аркадаг помянул Туркменбаши садака в Кипчаке
08:37  Мирзиеев пообещал увеличить скорость Узб-интернета в 2,5 раза
07:40  Уганда не в силах расстаться со своим президентом 73-летним Мусевени. По заветам Елбасы
02:28  Почему Таджикистан закрыл границу с Афганистаном?
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Рождественская распродажа биткойна продолжаетсяРождественская распродажа биткойна продолжается
17:47 25.12.2017

Рождественская распродажа биткойна и "новый" Segwit2x

Рождественская распродажа продолжатся: основные криптовалюты торгуются выше пятничных минимумов, но без свежих инфоповодов восстановление может затянуться.

Котировки биткойна укрепились на 15% и находятся вблизи уровня $13 000. Вопреки намекам на V-образный разворот - резкое падение курса и крупный всплеск объема на минимумах - "цифровое золото" смогло отыграть лишь часть потерь и затем вернулось к ключевой поддержке. Быстрого восстановления цены битка ожидать не стоит: в преддверии праздников нас ждет крайне "тонкий" рынок, а активные спекуляции могут начаться лишь в январе. Медвежий сантимент продолжает превалировать: вполне возможно, мы станем свидетелями более глубокой коррекции к отметкам $11 000 и $9 700, что будет неплохим шансом для увеличения объема биткойна в портфеле.

Сразу же хочется обсудить и достаточно забавный инфоповод, который сейчас очень активно освещают непрофильные СМИ - Segwit2x все таки состоится!

28 декабря на блоке № 501451 действительно может произойти хардфорк под названием Segwit2x, но это совершенно не та "вилка", что должна была случится в ноябре. Как мы помним, главным разработчиком оригинального апгрейда биткойна был Джефф Гарзик, а за ним стояли достаточно крупные представители сообщества вроде Bitmain, F2Pool, Bitfury и тд. Тем не менее из-за отсутствия консенсуса хардфорк был отменен, и особо несогласные с политикой Bitcoin Core отправились развивать BCash.

Создателем одноименного проекта выступает Jaap Terlouw, а в команду "опытных разработчиков" помимо него входит еще два человека, что, как мне кажется, в совокупности с практически полным отсутствием информации о новой валюте и хилым списком партнеров говорит о грядущем "успехе". При этом в море аналогичных китайских хардфорков Segwit2x действительно выделяется любопытной деталью: Яп Терлоу обещает начислить B2X не только пропорционально количеству оригинального битка на кошельках, но и собирается поделить между "приверженцами прогресса" монетами, которые намайнил Сатоши Накамото за первый год работы сети.

План действий не изменился: ждем завершения коррекции, ищем возможности увеличить позиции по приемлемым ценам, игнорируем новости о криптовалютах на непрофильных сайтах и получаем "дивиденды" от харфорков.

Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

Источник - Investing.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1514213220
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  