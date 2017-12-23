Сооронбай Жээнбеков вылетел с официальным визитом в Астану

17:29 25.12.2017 Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков вылетел с официальным визитом в Казахстан. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента в понедельник.



"Начался государственный визит президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Казахстан", - сообщает пресс-служба президента.

Как сообщают в аппарате главы государства, встреча лидеров двух государств состоится по приглашению президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.



В рамках визита планируется проведение встречи глав двух государств президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в узком кругу. Также пройдут переговоры в расширенном формате, в ходе которых лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и сотрудничества в рамках ЕАЭС.



Ожидается, что в рамках визита будет подписан ряд важных документов, также главы государств примут совместное заявление. Запланирована также встреча президента Сооронбая Жээнбекова с премьер-министром Республики Казахстан Бакытжаном Сагинтаевым.



По завершению визита, 26 декабря 2017 года Сооронбай Жээнбеков из Астаны вылетит в Москву, где по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ.



Альбина Метерова Источник - kyrtag.kg

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