 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему ДАИШ-2 никогда не появится? - С.Францман
00:24 25.12.2017

The Hill: Почему ИГИЛ*2.0 никогда не появится?

После десятилетий противостояния с постоянно увеличивающимся числом террористических угроз со стороны исламистских группировок широко распространено мнение о том, что после ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) появится еще одна глобальная террористическая угроза в лице так называемой группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 2.0. Некоторые считают, что недавняя террористическая атака в Нью-Йорке стала свидетельством этой угрозы, пишет Сет Дж. Францман в статье для The Hill.

Что, если все эти циники и предсказатели очередного конца света ошибаются? В Ираке и Сирии заявили о том, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было разгромлено. Северный иракский город Мосул пытается восстановиться после девятимесячной операции по освобождению города от боевиков. Гуманитарные организации помогают восстановить городские больницы и культурные учреждения. Город пытается вернуться к мирной жизни.

В качестве главного аргумента указывают на то, что в иракском обществе существовали протестные настроения, которые подготовили благодатную почву для террористических организаций, связанных с "Аль-Каидой" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые, в свою очередь, в конечном итоге привели к образованию ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также указывают, что в Ираке сохранились все необходимые компоненты для создания новой террористической группировки, среди которых бедность и ненависть к центральному правительству. Больше доказательств в поддержку предположения о возможном появлении ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 2.0 можно почерпнуть из опыта, полученного в Сомали, Афганистане, Нигере, Мали, Ливии и других государствах, поскольку на протяжении последних нескольких лет угроза со стороны джихадистов не уменьшается.

Однако есть признаки того, что ситуация может измениться к лучшему. Руководство ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попыталось посеять хаос на Филиппинах. Нападение исламистов на филиппинский город Марави произошло в мае 2017 года. К октябрю национальные вооруженные силы ликвидировали угрозу. Также исламисты потерпели поражение в Северной Африке, им не удалось закрепиться в странах Центральной Азии или на Балканах. Радикалам не удалось поджечь Ливан или Иорданию. Группировки, начиная с "Братьев-мусульман" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и заканчивая ХАМАС, не смогли эффективно распорядиться полученной властью или были свергнуты.

За последние два десятилетия, прошедшие с момента атак на посольства США в Кении и Танзании, организованных "Аль-Каидой" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), многое изменилось. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пыталось выйти на новый уровень, заявив о создании так называемого халифата в Ираке и Сирии. Теперь в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призывают к совершению одиночных терактов. Террористы-одиночки, завербованные ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), представляют все увеличивающуюся угрозу, однако данное явление может оказаться непродолжительным. Серии нескоординированных террористических атак возможны, но не более того.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) достаточно успешно вербовало молодых людей через социальные сети, в итоге к террористам присоединилось большое количество добровольцев. В мае 2017 года в The Times of London появилась информация о том, что "разведывательные органы отследили 23 тыс. экстремистов, живущих в Великобритании". Однако последние крупные террористические нападения произошли в Манчестере в мае и в Испании в августе. Радикалы исчерпали свои возможности для вербовки, пытаясь создать "новую", более радикальную группировку, чем ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая, в свою очередь, скорее всего, представляет конечную стадию развития террористического движения. Разведывательные органы постоянно совершенствуют способы отслеживания и ликвидации террористических групп.

Мосул превратился в символ зверств ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эти зверства привели к оттоку бывших сторонников группировки как на Ближнем Востоке, так и в других местах.

В мае 2017 года на заседании сенатской комиссии по делам ВС начальник главного управления войск специального назначения министерства обороны США генерал Раймонд Томас заявил, что ежедневно около 8 тыс. американских спецназовцев выполняют операции в 80 странах мира. Модель по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) - "с помощью и за счет наших партнеров", отработанная в Мосуле, становится успешной и в других странах мира.

Страны устали от десятилетий террора и нестабильности. Сегодня причины, послужившие основанием для образования ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), - глобализация, хаос в Сирии и Ираке, доступ к заброшенным складам с военной техникой, многочисленные разъяренные новобранцы, иностранные экстремисты, завербованные через социальные сети, военные офицеры, участвующие в предыдущих конфликтах, - претерпели значительные изменения за три прошедших года с момента, когда ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) достигло пика своего развития. Если международное сообщество продолжит свои усилия по сокращению экстремизма, используя различные методы, шансов на появление ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 2.0 просто не останется.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
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