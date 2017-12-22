К вопросу о Харыпах... У нас в Узбекистане.docx, - Б.Мусаев

00:19 25.12.2017 У НАС В УЗБЕКИСТАНЕ.docx



Это вам не халам – балам!



У нас в Узбекистане….



Об этом говорят не только здесь, что "процесс пошел", то биш реформы набирают обороты. Более того, известно, президент объявил свободу.



Между тем, молчат "старой категории люди", они, как правило, молчат, когда все говорят.



Я же думаю: верно, это не тот случай, когда человек стоит перед выбором – либо подчиниться, либо заткнуться. Если же глубже копнуть в смысле размышлений, то пусть таковое заявление мотивированного молчания и является искренним убеждением, но как можно отмалчиваться, если кругом под знамена формально будто встали все без исключения, т.е., во –первых, в перых рядах, как полагается, знать, читай, хакимы, чиновники, прокуроры, харыпы, судьи, хар.. (извиняюсь, это я уже сказал) и, во – вторых, народ тоже.



Хотя, сразу не поймешь, действительно ли так?



Впрочем, посудите сами, посмотрите направо, в другую сторону, оглянитесь кругом и сами увидите, что жизнь человека в нашем обществе и порядки в нем все еще точь – в – точь напоминают сюжеты из притчи Джорджа Оруэлла "Скотный двор", где, в частности, отмечается:



"Все животные равны, но некоторые более равны, чем остальные"



На самом деле, разве не у нас, т.н. Харыпы защищены законом ( соответствующей ст. УК РУз) , а Хакимы - Президентом. А это вам не халам – балам!



Кстати, хотелось бы напомнить читателю в двух словах о том, что я писал 6 лет назад о харыпах и харыпстве как социальном явлении.



"Проявление его не только и не столько в уровне безграмотности, а, прежде всего, в уродстве моральном, что отражается и в хамском поведении, вульгарности, пошлости, жадности, неприкрытой наглости там, где можно сорвать, этот, как говорят "джек пот".



Харыпы были и есть у всех народов (великих, малых, белых, черных, желтых), хотя называются по разному…Этого не скрыть и в нашем обществе, что у нас достаточно много настоящих харыпов…Вот, к примеру, в свое время не могли скрыть своего происхождения новоиспеченные дворяне, например, во Франции. В Республике Узбекистан харыпы сегодня у нас встречаются чаще всего среди тех, кто вор, насильник, читай, среди тех, кто покупает замки в Испании, виллы в Австрии, земли у Женевского озера, домам в элитных районах столиц некоторых европейских стран" (см. подробнее в заметке "Это нехорошее слово "Харып" www. dunyouzbeklari.com 02 05. 2011).



Полагаю, дорогие читатели, нет необходимости подкреплять данные рассуждения на тему о харыпстве как явлении последними свидетельствами о том, что это есть и как с ним следует бороться, дабы предупредить дальнейшее развитие его вглубь и вширь, какое оно может иметь непосредственное отношение к "Списку Магнитского" и т.п.



Тем не менее, считаю нужным закрепить вышесказанное следующими "мелочами" из "мелочей" нашей повседневной жизни



На сайте узбекской службы радио "Свободы" были опубликованы статьи о том, как хокимы Сайхунабадского района Сырдарьинской области Носиржон Эгамбердиев, хоким города Андижана Дильмурод Рахматуллаев, хоким Паркентского района Ташкентской области Нематулла Абдуллаев и хоким Бозского района Андижанской области Абдурашид Мамиров избивали и материли своих подчиненных.



Несмотря на то, что поведения этих хокимов были подвержены критике в местной прессе и социальных сетях, к ответственности они еще не привлечены.



Во время своего выступления 22 декабря Шавкат Мирзияев добавил, что все хокимы находятся под защитой президента.



Ну, да ладно, с этими "мелочами"



Там же, в ходе этого своего выступления - послания к членам Сената и депутатам Законодательной палаты Олий Мажлиса глава государства коснулся вопроса религиозного просвещения.



"События в Сирии не могут не тревожить. Я как глава государства постоянно об этом думаю. Самое эффективное оружие - это просветительство… Мы должны держать в поле зрения вопросы просвещения, особенно среди молодежи".



Безусловно, прав был президент и когда сказал, что



" являемся наследниками великого достояния исламской культуры… Мы много говорим о борьбе с религиозным невежеством, но мы не все делаем для этого… для того, чтобы донести истинную гуманистическую суть ислама".



Но право, о каких таких вопросах просвещения, особенно, среди молодежи, истинной гуманистической сути ислама можно сегодня вести речь и делать успешно дело реформ, когда, как известно, кадры решают все, и нет на них управы, если те, кто вышел из гнезда известной персоны власти и сегодня играют большую роль .., если небезизвестная "команда триумфаторов" (М. Захидов) расколота и находятся по разные стороны…



Не знаю, что и сказать относительно, начатой Ш.М. Мирзияевым финансовой реформы, перспектив развития и функционирования "конторы" в свете проектируемых законов о СНБ и правохранительных органов, но правовая обстановка …



Ведь как все очень не просто, когда, с одной стороны, перед нами выступает идеальный гражданин республики - Президент …., а с другой, всякие Х…



В самом деле, быть может, лучше помолчать и наблюдать: что выйдет из того, если все остается как есть в плане природы власти, когда единовластие ("башизм") остается нетронутой вещью в себе…, мыслимо ли тогда одолеть тотальную бюрократию (или ту же самую, согласно выражению Сталина, "чиновничью саранчу", "бюрократическую крысу"), исполняющей "волю большинства"…



Помолчим, увидим, каким же образом "высветит" власть президента Ш. Мирзияева.



Одно мне ясно, неизменно повторяется история, когда забываются уроки истории, не преодолеваются реликты цезаризма…Хотелось бы верить, что так не случится.



Впрочем, лучше помолчу, процитировав напоследок мысль Навои о власти и властелинах, ставшей одной из поговорок узбекского народа.



"Над подчиненными держи надзор



И знай: их беззаконье – твой позор,



И все их злодеяния твоим грехом



Предстанут перед будущим судом"



Бахадыр Ф. Мусаев 24.12. 2017 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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