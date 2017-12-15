 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Монголка Нармандахын Мишээлт завоевала титул Miss & Mrs Asia Noble Queen International 2017 Монголка Нармандахын Мишээлт завоевала титул "Miss & Mrs Asia Noble Queen International 2017"
00:09 25.12.2017

Конкурс красоты "Miss & Mrs Asia Noble Queen International" завершился 22 декабря в Мьянме.

Miss & Mrs Asia Noble Queen International – тот самый экстраординарный конкурс красоты, состоялся с 19 по 22 декабря, в театре "The National Theatre of Yangon" города Янгон Мьянмы. И в нем приняли участие красавицы более чем 30 стран мира.

Янгон, ранее - Рангун - крупнейший город и бывшая столица Мьянмы (с 6 ноября 2005 года резиденция правительства перенесена в Нейпьидо) с населением около 7 млн человек. Важнейший экономический, культурный и образовательный центр страны. Крупный транспортный узел.

В сравнении с другими городами Юго-Восточной Азии в Янгоне сохранилось наибольшее число зданий колониальной эпохи

В этом конкурсе участвовала из Монголии Нармандахын Мишээлт. Она стала обладательницей короны "Miss Asia Noble Queen International".

Н.Мишээлт родилась в Улан-Баторе в 1999 году. И она теперь учится во втором курсе Монгольского государственного университета (МУИС).

Напомним, в конкурсе красоты "Мисс Маньчжурия", прошедшем в автономии Внутренняя Монголия в Китае в 2016 году, представительницы Монголии выступили очень успешно. Ровно год назад, 26 декабря 2016 года состоялось финальное шоу этого конкурса, где и были подведены итоги. И корону получила монгольская красавица Н.Мишээлт.

В прошлом году, также представительница Монголии С.Сарнай победила и стала обладательницей короны номинации "Mrs Asia Noble Queen International".

Майдар Сосорбарам

Источник - ARD
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