Скончался выдающийся русист академик Андрей Зализняк

19:40 24.12.2017 На 83-м году жизни скончался советский и российский лингвист Андрей Зализняк. Об этом сообщил сотрудник Института русского языка РАН Дмитрий Сичинава на своей странице в соцсети Facebook.



"Умер Андрей Анатольевич Зализняк, - пишет Сичинава. - Я иногда задумывался над тем, как это будет перенести, и ничего не придумал. Не держат ноги, стою прислонившись к стене".



Причины смерти лингвиста пока неизвестны.



Андрей Зализняк - советский и российский лингвист, академик Российской академии наук (РАН), доктор филологических наук. Он был известен по ряду работ, связанных с русским словообразованием и акцентологией. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - regnum.ru

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