|Скончался выдающийся русист академик Андрей Зализняк
19:40 24.12.2017
На 83-м году жизни скончался советский и российский лингвист Андрей Зализняк. Об этом сообщил сотрудник Института русского языка РАН Дмитрий Сичинава на своей странице в соцсети Facebook.
"Умер Андрей Анатольевич Зализняк, - пишет Сичинава. - Я иногда задумывался над тем, как это будет перенести, и ничего не придумал. Не держат ноги, стою прислонившись к стене".
Причины смерти лингвиста пока неизвестны.
Андрей Зализняк - советский и российский лингвист, академик Российской академии наук (РАН), доктор филологических наук. Он был известен по ряду работ, связанных с русским словообразованием и акцентологией.