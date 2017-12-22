Гуляй, рванина! Рос-буржуй Алишер Усманов организовал бесплатный концерт Энрике Иглесиаса в Ташкенте

16:47 24.12.2017 Алишер Усманов организовал бесплатный концерт Энрике Иглесиаса в Ташкенте



Российский миллирадер узбекского происxождения Алишер Усманов организовал бесплатный концерт Энрике Иглесиаса в Ташкенте, сообщили узбекские СМИ.



28 декабря в Ташкенте выступит один из самых знаменитых певцов мира Энрике Иглесиас, выступление которого организовано при поддержке известного мецената Алишера Усманова.



Билеты на выступление испанского певца будут бесплатно распространены среди одаренной молодежи страны через Министерство культуры Узбекистана и Союз молодежи Узбекистана, а также в других общественных организациях и домах Мехрибонлик.



Кроме этого, учащиеся различных учебных заведений, отличившиеся в учебе и достигшие значительных успехов в общественной жизни, также смогут попасть на концерт Энрике Иглесиаса, сообщил uznews.net. Источник - uznews.net

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