Ударят ли США долларом по голосовавшим против них в ООН по Иерусалиму? - ВВС

14:31 24.12.2017 Ударят ли США долларом голосовавших против них в ООН по Иерусалиму?



Владимир Козловский

Русская служба Би-би-си, Нью-Йорк



Графики (млн долларов):

Крупнейшие получатели финансовой помощи США

Гранты на "мир и безопасность"

Гранты на "справедливую и демократичную власть"

Гранты на развитие "человеческого капитала"

Гранты на поддержку роста экономики



За резолюцию с призывом не признавать Иерусалим столицей Израиля высказались 128 стран, в том числе Британия и Россия



Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов осудила решение США официально признать Иерусалим столицей Израиля и перевести туда свое посольство. Резолюция вызвала резкую реакцию Белого дома. Американские комментаторы этой реакции раскололись по обычной модели. Консерваторы ее поддержали, а либералы осудили.



Американский делегат в ООН Ники Хейли, родившаяся в Южной Каролине в сикхской семье под именем Нимрата Раджава и бывшая перед нынешним своим назначением губернатором этого штата, в преддверии голосования предупредила в "Твиттере", что Вашингтон возьмет на заметку страны, которые проголосуют против США.



"Нас всегда просят в ООН делать еще больше и еще больше давать, - писала Хейли. - Так что когда мы принимаем решение выполнить волю американского народа о том, где разместить НАШЕ посольство, мы не ожидаем, что те, кому мы помогли, выступят против нас. В четверг будет голосование, критикующее наш выбор. США будут брать голосующих на карандаш".



Выступая в ООН, Хейли высказалась в таком же духе. "США запомнят день, - сказала она, - когда их сделали мишенью для атаки на Генеральной Ассамблее просто за то, что мы реализовали свое право суверенной страны. Мы вспомним об этом, когда нас призовут снова сделать самый большой в мире взнос в бюджет ООН. И мы вспомним о нем, когда множество стран снова придут к нам с протянутой рукой, как они часто делают, и попросят, чтобы мы заплатили даже больше и употребили ради них свое влияние".



Американский взнос составляет 22% бюджета ООН. США также покрывают почти треть ее расходов на миротворческие операции.



Год назад 64% американцев относились к ООН положительно. 29% смотрели на нее косо и считали ее сборищем нахлебников. Большинство из них, видимо, голосовали за Дональда Трампа, который заявил в среду на последнем в этом году заседании своего кабинета: "Все эти страны, которые берут у нас деньги, а потом против нас голосуют, они берут сотни миллионов долларов и миллиарды долларов, а потом они голосуют против нас. Пусть они проголосуют против нас, и мы много сэкономим. Нам все равно!"



"Людям обрыдло, что США - людям, которые здесь живут, нашим прекрасным гражданам, которые любят нашу страну, - им обрыдло, что нашу страну используют, - продолжал Трамп. - Мы больше не дадим себя использовать!"



Как замечает либеральная газета Christian Science Monitor, жесткая тактика Трампа привела на память бушующие в США много десятилетий дебаты о целесообразности миллиардов долларов, которые Вашингтон тратит каждый год на военную и экономическую помощь десяткам стран. "Альтруизм это - или один из инструментов в стратегии глобальной сверхдержавы?" - формулирует газета суть этих дебатов.



Американцы давно спорят о том, что и сколько им ожидать от получателей их помощи, и стоит ли наказывать тех, кто иногда идет наперекор Америке на международной арене, или смотреть на это сквозь пальцы, поскольку внешняя помощь часто приносит пользу и самим США.



Сейчас Трампу представился повод дать свой ответ на эти вопросы, поскольку Генассамблея подавляющим большинством голосов осудила США, правда, не назвав их по имени. За резолюцию, внесенную Йеменом и членом НАТО Турцией, проголосовали 128 стран, против - 9, еще 35 воздержались. Эта резолюция была сильно похожа на египетскую, которую в понедельник забраковали США в Совбезе ООН, где у них есть право вето, отсутствующее на Генассамблее.



128 стран включали почти всех главных получателей американской военной помощи, за исключением главнейшего - Израиля, и большинство главных союзников США, таких как Британия, Франция, Германия и Япония, хотя Канада и Австралия воздержались.



Как пишет на сайте Си-эн-эн Саманта Виноград, бывший член совета нацбезопасности при Бараке Обаме, примечательно, что Канада сейчас изменила своему обыкновению голосовать в ООН вместе с американцами, как она всегда делала при консервативном премьере Стивене Харпере. При сменившем его либеральном премьере Джастине Трюдо Оттава, возможно, решила бросить вызов Трампу, чье решение по Иерусалиму не пользуется в Канаде популярностью, предполагает Виноград.



Christian Science Monitor отмечает, что если исход голосования оставил США в изоляции, то в этой позиции для американцев нет ничего необычного. Что необычно, продолжает газета, - так это суровость тона Трампа и задор, с которым он бросает вызов международному сообществу.



"В голосовании в ООН не было ничего необычного, США не раз оказывались в изоляции и прежде, особенно по Израилю, и в этом смысле в идее сокращения помощи нет ничего нового, - сказал газете профессор американской истории Дорон Бен-Атар. - Рональд Рейган пришел в 1981 году к власти с такой же мыслью: что США предлагают помощь, а потом те, кто ее получили, взамен начинают нас унижать".



Разница в том, что Трамп не стесняется в выражениях (иные называют это "кроет правду-матку"). По словам Бен-Атара, это подпитывает распространенное в мире мнение, что "Трамп не является законным президентом", и обостряет противостояние между ним и международным сообществом.



Историку не по душе угрозы Хейли "брать на карандаш" страны, ослушавшиеся Вашингтона, и лишать их американской помощи. "Ни одна страна не захочет публично поддаваться такому нажиму", - говорит Бен-Атар.



Именно к нажиму призывает бывший американский делегат в ООН Джон Болтон, который работает сейчас комментатором на телеканале Fox News и призывает Трампа подумать, каким агентствам ООН США следует отрезать деньги, а из каких выйти вообще.



После голосования по Иерусалиму Болтон написал в "Твиттере", что США следует проталкивать идею введения добровольных взносов в бюджет ООН вместо нынешних обязательных.



С другой стороны, бывший директор ЦРУ при Обаме либерал Джон Бреннан обрушился на администрацию Трампа за "возмутительное" обращение с ООН.



Ведущий утренней передачи либерального канала MSNBC Джо Скарборо отругал Хейли за то, что она, по его словам, угрожает Генассамблее.



Хейли, сказал он, "не дипломат" и "позорит Соединенные Штаты". Страны, которым грозила Хейли, продолжал Скарборо, "понадобятся нам в связи с Ираном. Нам нужна будет их помощь по Северной Корее. Мы, возможно, снова будем нуждаться в их помощи в Сирии. Мы будем нуждаться в них в тысяче мест. И да, они будут нуждаться в нашей помощи тоже. И знаете что: мы не сможем работать сообща, если Никки Хейли будет унижать там США, угрожая нашим союзникам из-за необязательной резолюции. Это прямо как твиты Дональда Трампа. Каждый ответ должен быть ядерным. Никаких нюансов!".



Консерваторы тут же обвинили публициста в лицемерии, вытащив резолюцию, которую Скарборо внес в 1995 году в палате представителей, будучи тогда конгрессменом-республиканцем. Резолюция предписывала правительству США через четыре года закрыть американское представительство при ООН и передать все его функции госдепу.



Резолюция не прошла. Скарборо ушел в 2001 году из конгресса и подался в СМИ.



Трампа поддержал Фрэнк Гэффни, который был замминистра обороны при Рейгане, а сейчас возглавляет консервативный Центр политики в сфере безопасности. "Президент Трамп правильно дал понять, что если кто-то предпочтет быть против нас, а не с нами, это ему дорого обойдется", - сказал Гэффни Christian Science Monitor.



По его словам, США следует начать с сокращения своего ежегодного взноса в ООН, которую Гэффни называет "игрищем тоталитаристов, тиранов и террористов".



Вторым номером своей программы Гэффни называет прекращение помощи Палестинской автономии.



Как доказывают многие эксперты по безопасности, сокращение американской помощи таким странам, как Египет, Иордания или Афганистан, которые являются крупными ее получателями и проголосовали за резолюцию, будет равносильно тому, чтобы "выколоть себе глаз, чтобы у тещи зять был кривой".



"Мы поддерживаем египетское правительство не потому, что оно нам нравится, и не от доброты душевной, - говорит историк Бен-Атар. - Мы делаем это отчасти из-за обязательств, которые мы дали, когда они примирились с Израилем. Но в основном потому, что Египет - это крайне важная страна в регионе, который крайне важен для нашей национальной безопасности".



И в самом деле: как замечает Christian Science Monitor, очень скоро госдеп заговорил куда менее категорично. Как заявила его пресс-секретарь Хезер Науэрт, администрация поручила своим международникам "изучить разные варианты дальнейших отношений с другими странами", и что "голосование в ООН будет не единственным фактором, которой администрация примет во внимание в наших внешних сношениях".



К числу критиков нового курса Белого дома по Иерусалиму, который Трамп объявил 6 декабря, относятся американские евреи. Согласно опросу AJC, лишь 16% из них поддерживают немедленный перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.



36% выступают за перенос посольства "в будущем в зависимости от прогресса в мирных переговорах между Израилем и палестинцами".



А 44% высказываются в принципе против перемещения посольства.



Почти 170 профессоров иудаистики в американских вузах подписали заявление, в котором говорится, что они огорчены решением Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, поскольку "город имеет одинаково колоссальное религиозное и эмоциональное значение для евреев, мусульман и христиан. Это средоточие национальных чаяний и евреев, и палестинцев".



"Мы надеемся, что увидим мир, в котором все обитатели этой земли получат равный доступ к культурным и материальным ресурсам города, - продолжают профессора. - Сегодня, к несчастью, это не так".



Washington Post, напечатавшая результаты опроса, отмечает, что еврей Берни Сандерс, баллотировавшийся в прошлом году в президенты США, критиковал план Трампа, заявив, что он может нанести непоправимый вред мирным переговорам между израильтянами и палестинцами.



В том, что американские евреи слабо поддерживают курс Трампа, нет ничего нового, пишет газета. 71% из них голосовал в прошлом году за его соперницу Хиллари Клинтон. Сейчас 77% говорят, что у них неблагоприятное мнение о его правлении.



И лишь 22% евреев называют себя консерваторами или тяготеют к правым.



Трамп может утешать себя тем, что его решение перевести посольство в Иерусалим поддерживают 53% американских евангельских христиан. Источник - BBC

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