Бывший вице-президент Ирана Бакаи приговорен к 63 годам заключения за растрату госсредств

13:47 24.12.2017 В Иране бывший вице-президент приговорен к 63 годам тюрьмы за растрату госсредств



В Иране суд приговорил бывшего вице-президента Хамиду Резе Бакаи к 63 годам заключения, сообщает агентство ISNA.

Чиновник был обвинен в злоупотреблении полномочиями и растрате госсредств.



Бывший вице-президент, назвал обвинения пустыми, добавив, что его приговорили с неоднократными нарушениями законодательства.



Пост вице-президента он занимал с 2009 по 2013 год. Одновременно с 2011 года он возглавлял администрацию президента страны.



Как уточняет The Washington Post, он был задержан в 2015 году, однако позднее отпущен на свободу на время следствия. В мае 2017 года он попытался принять участие в президентских выборах, однако его кандидатура была отклонена. Позднее, в июле, он был вновь арестован. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - ca-news.org

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