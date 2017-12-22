|Бывший вице-президент Ирана Бакаи приговорен к 63 годам заключения за растрату госсредств
13:47 24.12.2017
В Иране бывший вице-президент приговорен к 63 годам тюрьмы за растрату госсредств
В Иране суд приговорил бывшего вице-президента Хамиду Резе Бакаи к 63 годам заключения, сообщает агентство ISNA.
Чиновник был обвинен в злоупотреблении полномочиями и растрате госсредств.
Бывший вице-президент, назвал обвинения пустыми, добавив, что его приговорили с неоднократными нарушениями законодательства.
Пост вице-президента он занимал с 2009 по 2013 год. Одновременно с 2011 года он возглавлял администрацию президента страны.
Как уточняет The Washington Post, он был задержан в 2015 году, однако позднее отпущен на свободу на время следствия. В мае 2017 года он попытался принять участие в президентских выборах, однако его кандидатура была отклонена. Позднее, в июле, он был вновь арестован.