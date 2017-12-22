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На круги своя. Шахноза Мирзеева-Умарова (младшенькая) получила ответственную должность в новом министерстве Узбдошколобраза
13:44 24.12.2017

Младшая дочь Шавката Мирзиеева назначена на ответственную должность в новом министерстве

Младшая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева Шахноза Умарова назначена на ответственную должность в Министерстве дошкольного образования, которое было создано главой государства в конце сентября этого года.
Шахноза Умарова, младшая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, назначена на ответственную должность в Министерстве дошкольного образования.
Об этом "Озодлику" сообщили приближенный к семье президента источник и один из высокопоставленных узбекских чиновников.

Один из сотрудников Министерства дошкольного образования Узбекистана, подтвердивший нашему радио эту информацию, добавил, что новая должность 31-летней Шахнозы Умаровой пока неизвестна.

По словам сотрудника Министерства, говорившего на условиях анонимности, Шахноза Умарова назначена ответственной за реформирование отечественной системы дошкольного образования.

На видеоселекторном совещании, проведенном президентом Шавкатом Мирзиеевым 18 декабря, Шахноза Умарова сидела рядом с министром дошкольного образования Агриппиной Шин.

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Напомним, что Министерство дошкольного образования было создано 30 сентября этого года указом президента Узбекистана "О мерах по коренному совершенствованию системы дошкольного образования".

На совещании 19 октября Шавкат Мирзиеев говорил о необходимости создания в Узбекистане современной системы дошкольного образования.

"Мы должны добиться того, чтобы в течение последующих 3-4 лет все дети в возрасте 5-6 лет могли посещать детские сады. Решение этого вопроса необходимо для нашего будущего и мы обязательно осуществим это", – говорил Мирзиеев.

Первым в истории Узбекистана министром дошкольного образования стала Агриппина Шин, ранее занимавшая должность директора Ташкентского профессионального колледжа информационных технологий. Также она является сенатором от города Ташкента.

Почему дочь?

Как сообщается на сайте президента Узбекистана, на видеоселекторном совещании 18 декабря Шавкат Мирзиеев заявил, что "в детских садах Узбекистана не внедрены учебные программы по социальному, личностному, эмоциональному, речевому, математическому, физико-психологическому, физическому и творческому развитию детей".

"Коротко говоря, детский сад стал учреждением, которое только заботится о ребенке, когда его родители находятся на работе, а не выступает в качестве учебного заведения", – говорил Мирзиеев.

Заместитель министра дошкольного образования Кахрамон Арипов в своем интервью телеканалу "Узбекистан" сообщил о том, что в Узбекистане будут созданы детские сады на основе опыта Южной Кореи.

"Новые детские сады будут созданы в основном на основе опыта Южной Кореи. То есть, они будут небольшими. Это будут детские дошкольные учреждения, рассчитанные на 50, 100 и 150 детей", – сказал в своем интервью Кахрамон Арипов.

По словам одной из близких подруг дочери Шавката Мирзиеева, до избрания отца президентом Узбекистана, Шахноза Умарова в течении нескольких лет жила в Южной Корее и теперь этот опыт может быть полезен в ее новой работе.

– До того, как Шавкат Миромонович стал президентом, Шахноза несколько лет жила в Южной Корее. Ее супруг Отабек работал в консульстве Узбекистана. Там у них родилась дочь. Шахноза была домохозяйкой. Она хорошо изучила работу детских садов Южной Кореи. Теперь этот опыт пригодится ей в новой должности, – сказала одна из подруг Шахнозы Умаровой.

Зятья

Ойбек Турсунов, старший зять Шавката Мирзиеева, работает заместителем главы Администрации президента.

Есть информация о том, что младший зять президента Отабек Умаров является "личным охранником тестя".

8 января интернет-издание Eltuz.com сообщило о том, что Мирзиеев взял младшего зятя Отабека Умарова на работу в Службу безопасности президента.

По данным сайта, Отабек Умаров был назначен первым заместителем главы Службы безопасности президента в начале января этого года.

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Источник - ca-news.org
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