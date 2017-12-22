США ввели лютые персональные санкции против "Гафура" и "Тайванчика". Крошат батон, на...

13:34 24.12.2017 США ввели санкции против ряда граждан России, в том числе Алимжана Тохтахунова, известного также как Тайванчик, и Захария Калашова (Шакро Молодого) в рамках борьбы с организованной преступностью.



Согласно информации, опубликованной американским минфином, всего под санкции попали десять человек. По данным ведомства, эти люди связаны с евразийской транснациональной преступной организацией "Воры в законе".



За действия "по указанию или от имени воров в законе" в черный список внесены Захарий Калашов, Василий Кристофоров, Кочубек Калбаев, Лаша Шуханашвили, Владислав Леонтьев, Юрий Пичугин и Владимир Тюрин.



За "материальную поддержку воров в законе" санкции введены против Гафура Рахимова, Алимжана Тохтахунова и Рубена Татуляна. Кроме того, санкции распространяются на принадлежащие Татуляну или контролирующийся им отель "Весна" в Сочи и ООО "Новый Век Медиа".



Санкции вводятся в рамках "более широкой стратегии, направленной на разрушение финансовой инфраструктуры транснациональных преступных организаций, представляющих угрозу США" и их союзникам, отмечается в сообщении минфина США.



"Воров в законе" ведомство характеризует как "обширную преступную организацию, распространившуюся по бывшему Советскому Союзу, Европе и Соединенным Штатам", которая занимается отмыванием денег, вымогательством, взяточничеством и грабежом.



Санкции предусматривают запрет американским гражданам совершать финансовые или иные операции с этими физическими и юридическими лицами и замораживает любые активы, которые они могут иметь на территории США.



Захарий Калашов, известный также как Шакро Молодой, в настоящее время находится под арестом по делу о вымогательстве, которое, по версии следствия, привело к перестрелке на Рочдельской улице в декабре 2015 года. В октябре 2017 года гособвинение признало его "лидером российского криминального мира".



В 2016 году по обвинению в получении взятки от подчиненных Шакро Молодого были задержаны замглавы московского управления Следственного комитета России (СКР) Денис Никандров, глава управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов.



В 2008 году Калашов также находился под арестом в Испании по обвинению в отмывании денег, а в Грузии он заочно приговорен к 18 годам тюрьмы по обвинению в убийстве.



Алимжан Тохтахунов приобрел широкую известность в 2002 году, когда стал фигурантом дела о взятке судье соревнований по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити.



В настоящее время в отношении Тохтахунова действует "красный циркуляр" Интерпола, который подразумевает задержание разыскиваемого лица в любой стране мира.



СМИ связывали Тохтахунов с криминальным миром и называли его кличку Тайванчик. Сам он неоднократно заявлял, что не нарушает законы России.



В апреле 2013 года в США было возбуждено уголовное дело против Тохтахунова, ему заочно были предъявлены обвинения в отмывании денег и организации незаконного игорного бизнеса. Тохтахунов тогда заявил в интервью Узбекской службе Би-би-си, что он не получал никаких письменных документов или уведомлений о судебном процессе. Источник - bbc.com

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1514111640

Новости Казахстана

