26 лет сомнений... Елбасы утверждает, что передал ряд полномочий правительству и парламенту

10:34 24.12.2017 Назарбаев высказался о перераспределении власти в РК



Президент передал ряд полномочий правительству и парламенту.



Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в своем интервью высказался о перераспределении власти в стране, сообщает Zakon.kz.



"Сомнения всегда есть. В любых случаях. Через эти сомнения возникают решения и есть движение вперед. За 26 лет нашей независимости и 22 года со дня принятия конституции быстро менялся мир, это действительно целая эпоха. Наши законы, в том числе основной закон, не могут оставаться константой. Вместе со временем. вместе со всем движением он должен меняться", - пояснил глава государства.



Президент напомнил, что это далеко не самое первое изменение, которое было внесено: "Мы вносили изменения и раньше, потому что жизнь этого требует, все развивается, двигается. Я считаю, мы сделали значительный шаг вперед по распределению власти и полномочий. 35 полномочий, по закону определенных президенту, переданы в парламент или в правительство. Роль парламента намного повысилась, я считаю, и роль правительства поднялась".



"Хорошо, когда есть президент, на которого можно все свалить, - продолжил Назарбаев. - Если что-то не получается, пойти получить разрешение, сказать: "Президент сказал". Есть что предложить самому? Так всегда легче! Когда Советский Союз был, крыша над головой в Москве была: если чего-то не хватает, можно было так сделать - пошел, выпросил, договорился, согласовал и с меня как с гуся вода, мол, там отвечают. Поэтому больше дать полномочий и ответственности правительству за конкретные исполнительные дела, больше дать прав парламенту как законодательной власти по контролю над исполнительной властью".



"То, что мы сделали - я думаю, сделали правильно, - подытожил президент. - Много сделали, мало сделали - жизнь покажет. У каждой страны, у каждого народа есть своя история, свои традиции, своя жизнь, своя культура. Поэтому мы идем так, ка мы считаем нужным для нашего народа. Самое главное - чтобы это одобрял наш казахстанский народ".

23 декабря 2017, Источник - zakon.kz

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