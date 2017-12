Биткоин: почему цена падает?

03:37 24.12.2017 Веселин Петков, аналитик Альпари

22.12.2017 13:04



Цена биткоина (BTC) упала более чем на 30% за последние три-четыре дня: 17 декабря курс самой популярной криптовалюты поднялся до примерно $20000, а сегодня утром BTC опустился до $13750, по данным CoinMarketCap. Это событие вызывает большой интерес, потому что, во-первых, биткоин вырос почти в двадцать раз за текущий 2017 год, а также в последнее время цена биткоина повышалась почти ежедневно без какой-либо даже маленькой коррекции.



У всех сейчас возникнет вопрос: на фоне чего падает биткоин и что будет с его ценой дальше? Чтобы попытаться ответить на него, я хочу обратить внимание на несколько ключевых событий, которые произошли в последнее время:



1) В ноябре не состоялся хардфорк SegWit2x – он был отменен 8 ноября. В это время цена биткоина поднималась к отметке $7800. Хардфорк SegWit2x должен был бы предложить решение проблемы "масштабирования". Данная проблема появилась у биткоина в начале текущего года: размер блока блокчейна биткоина составляет 1MB, а в последнее время количество транзакций с биткоинами резко увеличилось и многие из них начали "зависать" (биткоин обрабатывает 3-5 транзакции в секунду и это очень мало для широкомасштабного внедрения криптовалюты в качестве средства платежа). Другими словами, после отмены хардфорка SegWit2x проблема "масштабирования" у биткоина остается. Однако цена биткоина после несостоявшегося хардфорка SegWit2x все-таки пошла вверх даже с нерешенной проблемой только из-за того, что биткоин-сообщество не разрушилось и сохранилось. Я считаю, что проблема "масштабирования" является очень важной и рано или поздно будет необходимо ее решать, в противном случае у биткоина нет больших перспектив. Итак, цена биткоина до хардфорка SegWit2x составила $7200-$7800. Именно этот уровень я считаю ключевым для цены биткоина.



2) В ноябре и декабре цена биткоина почти удвоилась. Многие инвесторы в биткоины начали частично фиксировать прибыль и покупать другие альткоины. Этот фактор также начал ограничивать рост цены биткоина в последние десять дней. Самое интересное, что даже начали расти цены очень сомнительных альтикоинов. Я изучал несколько из них, у которых цены, начиная с начала декабря, выросли в 10-20 раз, и заметил, что у одного из этих альтькоинов на странице нет никакой информации, кроме сообщения "The site is under construcion. More information is cooming soon". ("Сайт находится на реконструкции. Больше информации появится вскоре"). Я удивился: кто же покупает этот альткоин, у которого цена выросла в 15 раз, а о нем даже нет никакой информации? Для меня это просто стало классическим примером криптовалютной лихорадки – некоторые инвесторы смотрят, что цена какой-то криптовалюты растет и панически ее покупают без малейшего анализа данного финансового инструмента. Таким образом, рост цен многих криптоактивов в декабре мне кажется неоправданным, и сегодняшняя коррекция криптовалютного рынка имеет логическое объяснение.



3) В последнее время многие крупные криптоинвесторы сказали, что избавляются от своих биткоинов. Например, один из ранних инвесторов в биткоины, а также инвестор в биткоин-стартапы Роджер Вер сообщил недавно на своей странице в социальной сети Twitter, что продает биткоины и покупает Bitcoin Cash, и рекомендует всем инвесторам сделать то же самое. Поясняю, что Bitcoin Cash является хардфорком биткоина, который состоялся 1 августа 2017 года. Многие считают, что Bitcoin Cash может стать альтернативой биткоину, потому что Bitcoin Cash – это тот же самый биткоин, но с размером блока в 8MB, то есть он может оказаться решением проблемы "масштабирования" биткоина. Начиная с середины ноября, Роджер Вер решил проводить активную кампанию на своем сайте Bitcoin.com, в Twitter, на криптовалютных форумах reddit против биткоина, утверждая, что биткоин является бесперспективным, и что Bitcoin Cash является будущим лидером криптовалютного мира. Поэтому мне кажется, что многие из ранних крупных инвесторов биткоина, которые перешли в лагерь Роджера Вера, одновременно продали большое количество своих биткоинов, чтобы надавить на цену биткоина, испугать инвесторов и попытаться заманить их к себе, то есть вызвать интерес к Bitcoin Cash. Мы даже стали свидетелями трехкратного роста цены Bitcoin Cash в последние дни с $1300 до $4150. Все-таки хочу сказать, что биткоин-сообщество обвиняет Роджера Вера и его сторонников в манипулировании рынком биткоина.



4) На криптовалютном форуме в последние время активно обсуждается, что, скорее всего, американские власти начали давить на криптовалютные биржи. Многие из ключевых криптовалютных бирж в США начали требовать верификацию своих клиентов: другими словами, необходимо предоставить паспорт или документ, удостоверяющий личность. Некоторые клиенты американских криптовалютных бирж, которые заводили средства раньше, когда не было необходимости верификации, сейчас не могут вывести свои криптовалюты, не проходя этой процедуры, и получается, что у этих участников рынка деньги "застряли" на биржах. Информация, конечно, не полностью подтверждена, но на форумах reddit количество таких сообщений недовольных клиентов криптобирж увеличивается.



Кроме того, хочу напомнить, что осенью крупнейшая криптовалютная биржа Bitfinex, которая находится в Гонконге, перестала работать с гражданами США из-за давления американских властей. Также 19 декабря Tether, компания, которая запустила криптовалюту USDT, написала, что на данный момент не будет работать с американскими гражданами, объясняя свое решение техническими проблемами и переходом на новую платформу (конечно, на криптовалютных форумах этому не верят). Хочу пояснить, что криптовалюта USDT привязана к американскому доллару (каждая монета USDT обеспечена 1 долларом США). Многие граждане США для покупки криптовалюты сначала приобретали USDT у Tether и, таким образом, выходили на криптовалютный рынок. Сейчас предполагается, что когда сервис Tether не предоставляется американцам, то американские деньги труднее попадут на крипторынок. Все эти события говорят о том, что, скорее всего, в США власти начали давить на криптовалютные биржи, компании, предоставляющие услуги по криптовалютам и т.д., чтобы ограничить возможность развития криптовалют в США, потому что, во-первых, криптовалютные инвесторы не платят налоги, во-вторых, криптовалюты являются угрозой для доминирования доллара.



Я все-таки считаю, что ключевой причиной падения цены биткоина является нерешенная проблема "масштабирования". Поэтому цена биткоина может спокойно опуститься до или даже ниже $10000, если проблема не решится.



Ключевой уровень – это $7200-$7800 за одну монету, то есть уровень цены биткоина до отмены хардфорка SegWit2x в начале ноября. Рано или поздно рынок вспомнит об этой проблеме и поймет, что рост цены биткоина от $7800 до $20000, который произошел, начиная со второй половины ноября, фундаментально ничем не подкреплен.



На мой взгляд, если покупать криптовалюту, то, во-первых, инвестор должен понимать, что необходимо вложить маленькую сумму, которую не жалко полностью потерять (рынок очень рискованный). Во-вторых, можно дождаться, если повезет, чтобы цена биткоина опустилась ниже $10000, то есть, чтобы подошла к уровню до отмены SegWit2x, и тогда войти в рынок. А также необходимо понимать, что Bitcoin Cash может оказаться действительно альтернативой биткоину, и непонятно, кто из них выиграет борьбу за лидерство на криптовалютном рынке, поэтому желательно поделить свою инвестицию на две части – в биткоин и Bitcoin Cash (Bitcoin Cash при этом интересен на уровне $2000-$2500). Источник - Investing.com

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1514075820

Новости Казахстана