Ильхам Алиев между Нетаньяху, Эрдоганом и Рухани, - С.Тарасов

01:22 24.12.2017 Алиев между Нетаньяху, Эрдоганом и Рухани



Удастся ли Баку вести многовекторную политику на Ближнем Востоке?



Азербайджан в системе отношений Закавказье - Ближний Восток всегда оказывался и оказывается в сложном положении, часто теряя глубинную перспективу. Взяв на вооружение доктрину "одна нация - два государства", оказываясь с Анкарой в альянсе, Баку неизбежно вызывал против себя противодействие со стороны Тегерана, опасавшегося усиления Турции в Закавказье и выстраивавшего геополитический противовес, поддерживая Ереван. А когда в свою очередь Азербайджан начал развивать военно-техническое и политическое сотрудничество с Израилем, Иран выступил с предупреждением, заявив, что "Израиль - это красная линия для мусульман", и призвал не осуществлять никаких действий по установлению отношений с этим государством.



Одно время говорили о вероятности появления "осевого альянса" Азербайджан - Турция - Израиль с различными включениями, в т. ч. Грузии. Но Анкара, столкнувшись с Израилем сначала на палестинском направлении, а потом и на курдском, пошла на резкое обострение отношений с израильтянами и стала выпадать из альянса. Бакинские политики вынашивали планы выступить посредниками в нормализации отношений между Турцией и Израилем, чтобы не оказаться в ситуации "друга врага другу". Однако когда в Сирии начались процессы сближения позиций между Анкарой и Тегераном, это потенциально поставило Баку перед сложным выбором между Турцией и Израилем. Азербайджан попытался сохранить статус-кво в отношениях с обеими государствами. Но особенностью ситуации явилось то, что теперь на свою сторону Баку стала перетягивать Турция. Не далее, как в сентябре нынешнего года Анкара чуть ли не открыто призвала "братский Азербайджан пересмотреть свои отношения с Тель-Авивом", пригрозив приостановить транзит бакинской нефти в Израиль через турецкий порт Джейхан.



В этой связи одна часть азербайджанской элиты квалифицировала открывающиеся перспективы выхода на Ближний Восток как возможность конвертировать ситуацию в урегулирование по своему сценарию нагорно-карабахского конфликта. Другая часть усматривала в этом огромную опасность. Дискуссия по этому поводу в Баку остается незавершенной, хотя инициированный президентом США Дональдом Трампом так называемый иерусалимский кризис, когда Азербайджан выступил на стороне исламских стран и проголосовал в ООН в поддержку резолюции, осуждающей признание американцами Иерусалима столицей Израиля и перенос посольства США в этот город из Тель-Авива, начал выявляться новый расклад сил в регионе. Во-первых, Баку фактически поддержал Турцию в ее резких антиамериканских заявлениях. Во-вторых, вместе с Анкарой и Тегераном он оказался на стороне антиизраильского фронта.



Правда, Азербайджан, в отличие от Турции и Ирана, не рискнул публично резко выступить против США и Израиля. Но в отношении Баку возможность реализации угрозы постпреда США в ООН Никки Хейли "запомнить, кто как голосовал", остается. В свою очередь Израиль дал понять, что считает "намного более важными для себя отношения с Азербайджаном", который разделяет позицию Анкары по данному вопросу. Сейчас в Баку заявляют, что "позиция Азербайджана никоим образом не влияет на его отношения и дальнейшие планы сотрудничества с Израилем и Турцией". Но это активно вовлекает Баку в геополитику Ближнего Востока, где выдерживать сбалансированный внешнеполитический курс практически уже невозможно.



На днях министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал пересмотреть экономические отношения еврейского государства с Турцией. В свою очередь начальник Генерального штаба Израиля Гади Айзенкот дал интервью саудовской газете Elaph и декларировал готовность Израиля "создать совместно с арабскими государствами коалицию по борьбе с региональной экспансией Ирана". По его же словам, как только "Израиль почувствует реальную угрозу своей безопасности, его власти перейдут от политической риторики к силовым действиям, причем не только в Сирии, но и в других регионах, откуда будет исходить потенциальная угроза". И это на фоне резкого обострения в последнее время отношений Саудовской Аравии с Ираном, а также Турцией.



Как считает турецкий политолог Энгин Озер, Баку "тесно сотрудничает с Израилем, в том числе и в военной сфере, и если начнется конфликт на межгосударственном уровне, то это таит определенную опасность для Азербайджана". Где и на чьей стороне окажется Баку в контексте противостояния своих союзников и партнеров в случае развития событий по форс-мажорному сценарию?



Станислав Тарасов Источник - REGNUM

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