 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 24.12.2017
01:22  Ильхам Алиев между Нетаньяху, Эрдоганом и Рухани, - С.Тарасов
00:21  Хакеры совершили беспрецедентную атаку на крупнейшую в мире нефтяную компанию Saudi Aramco
00:05  В каждой области Узбекистана появится центр русского языка
Суббота, 23.12.2017
20:42  Старый агашка Есимов возглавил КазНацФонд "Самрук-Казына"
18:38  Казахстан впервые пошлет своего исполнителя на взрослое Евровидение
11:45  Аркадаг торжественно открыл памятник собаке
11:15  Гульнара Каримова попала под новые санкции США , - Майкл Джильо
10:45  Что спасет Европу? Третий путь - ни либерализм, ни реализм – теория многополярного мира, - А.Дугин
10:33  Шавкат Мирзиеев разъяснил узбекам суть ислама
10:11  Сторонники независимости Каталонии берут реванш, - Ю.Паниев
10:10  Гастарбайтерам в РФ назначат еще один оброк - 15 долларов
09:51  Аркадаг помянул Туркменбаши садака в Кипчаке
08:37  Мирзиеев пообещал увеличить скорость Узб-интернета в 2,5 раза
07:40  Уганда не в силах расстаться со своим президентом 73-летним Мусевени. По заветам Елбасы
02:28  Почему Таджикистан закрыл границу с Афганистаном?
00:52  В Таджикистане спасают от банкротства два крупных банка "Таджиксодиротбанк" и "Агроинвестбанк"
Пятница, 22.12.2017
19:30  В Шымкенте судят главного идеолога области Толегена. Крал с пиара
19:28  Как Шукеев спасал "КазМунайГаз". Кто проедает нефть будущих поколений
18:15  Россия возвращается в Ливию, - Замри Муфракс
18:10  Новые расклады Востока. Наказание для Америки и награда для России! - Салех ас-Саид
18:08  Половину транспортного рынка Кыргызстана заняли казахстанские и белорусские перевозчики
17:21  КырПравительство решило реанимировать замерший проект ЖД Китай-Узбекистан
17:19  Главой таможни "Центральная" в Кыргызстане назначен Ким Ин Сен
16:06  The National Interest: Почему Пакистан не откажется от поддержки боевиков?
16:01  Государственный аппарат в Казахстане: урезать нельзя расширить, - М.Шибутов
15:58  Цена их суверенитетов - "пфеннинг в базарный день" (история), - И.Шумейко
07:34  Таможня не получила апдейт. Переход на кодекс ЕАЭС будут регулировать письмами Минфина РФ, - "Къ"
07:28  Всем на зло. Сепаратисты опять побеждают на выборах в Каталонии
07:24  Первый пожизненный срок за наркоторговлю в России получил таджикский рецидивист Табаров
07:16  Китай и Индия делят Гималаи. Пекин и Дели не в состоянии решить пограничный вопрос, - В.Скосырев
07:15  Курдский вопрос расколол сирийское руководство. Дамаск обвинил в предательстве группировки на севере страны, - "НГ"
07:12  "Астану-8" тормозит курдский вопрос. Противники режима Башара Асада собираются штурмовать Дамаск, - В.Мухин
01:12  Гарантийный плов. Таджикское застолье как страховка от нищеты
00:51  Казахстанская могулистка Юлия Галышева выиграла серебряную медаль на этапе Кубка мира
00:31  Массовое избиение китайских работниц попало на видео
00:30  Аркаим: что на самом деле нашли на Южном Урале, - Т.Репин
00:25  Министр Абаев - лгун. Для КазСМИ готовят новый закон...
00:07  Таджикский хлопковый олигарх Абдулов вышел на свободу за $19 млн
00:06  В КазМВД прошла "ермегияевская" чистка рядов
00:00  КырАэро"Манас" вновь на прицеле Запада, - С.Чериков
Четверг, 21.12.2017
23:34  Рауль Кастро объявил, что в 04/18 оставит пост главы Кубы
20:23  Адилбек Дауылбаев назначен акимом самого горячего города Казахстана - Жанаозена
20:12  В акимате Алматы опровергают информацию об отставке горе-акима Байбека
19:54  Критическая ситуация в Афганистане (обращение)
19:36  Не дожидаясь утверждения нового алфавита, в Казахстане бросились менять вывески
18:49  Зилалиева сняли с главы Госкомимущества Киргизии. Из-за идиотской шутки о бомбе
18:43  В Самарканде будет снесен крупнейший и старейший Сиабский базар
18:41  Американский Bank of New York Melon заморозил счета Нацфонда Казахстана на $22 млрд. По молдавскому иску, - Reuters
18:32  Ирак: итоги уходящего 2017 года, - А.Веселов
17:52  Скончалась Нина Патрушева - профессор, основоположник казахстанской школы скрипачей
09:15  Киргизия и Таджикистан изменили свою позицию по Крыму. На более "вежливую"
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Ильхам Алиев между Нетаньяху, Эрдоганом и Рухани, - С.Тарасов
01:22 24.12.2017

Алиев между Нетаньяху, Эрдоганом и Рухани

Удастся ли Баку вести многовекторную политику на Ближнем Востоке?

Азербайджан в системе отношений Закавказье - Ближний Восток всегда оказывался и оказывается в сложном положении, часто теряя глубинную перспективу. Взяв на вооружение доктрину "одна нация - два государства", оказываясь с Анкарой в альянсе, Баку неизбежно вызывал против себя противодействие со стороны Тегерана, опасавшегося усиления Турции в Закавказье и выстраивавшего геополитический противовес, поддерживая Ереван. А когда в свою очередь Азербайджан начал развивать военно-техническое и политическое сотрудничество с Израилем, Иран выступил с предупреждением, заявив, что "Израиль - это красная линия для мусульман", и призвал не осуществлять никаких действий по установлению отношений с этим государством.

Одно время говорили о вероятности появления "осевого альянса" Азербайджан - Турция - Израиль с различными включениями, в т. ч. Грузии. Но Анкара, столкнувшись с Израилем сначала на палестинском направлении, а потом и на курдском, пошла на резкое обострение отношений с израильтянами и стала выпадать из альянса. Бакинские политики вынашивали планы выступить посредниками в нормализации отношений между Турцией и Израилем, чтобы не оказаться в ситуации "друга врага другу". Однако когда в Сирии начались процессы сближения позиций между Анкарой и Тегераном, это потенциально поставило Баку перед сложным выбором между Турцией и Израилем. Азербайджан попытался сохранить статус-кво в отношениях с обеими государствами. Но особенностью ситуации явилось то, что теперь на свою сторону Баку стала перетягивать Турция. Не далее, как в сентябре нынешнего года Анкара чуть ли не открыто призвала "братский Азербайджан пересмотреть свои отношения с Тель-Авивом", пригрозив приостановить транзит бакинской нефти в Израиль через турецкий порт Джейхан.

В этой связи одна часть азербайджанской элиты квалифицировала открывающиеся перспективы выхода на Ближний Восток как возможность конвертировать ситуацию в урегулирование по своему сценарию нагорно-карабахского конфликта. Другая часть усматривала в этом огромную опасность. Дискуссия по этому поводу в Баку остается незавершенной, хотя инициированный президентом США Дональдом Трампом так называемый иерусалимский кризис, когда Азербайджан выступил на стороне исламских стран и проголосовал в ООН в поддержку резолюции, осуждающей признание американцами Иерусалима столицей Израиля и перенос посольства США в этот город из Тель-Авива, начал выявляться новый расклад сил в регионе. Во-первых, Баку фактически поддержал Турцию в ее резких антиамериканских заявлениях. Во-вторых, вместе с Анкарой и Тегераном он оказался на стороне антиизраильского фронта.

Правда, Азербайджан, в отличие от Турции и Ирана, не рискнул публично резко выступить против США и Израиля. Но в отношении Баку возможность реализации угрозы постпреда США в ООН Никки Хейли "запомнить, кто как голосовал", остается. В свою очередь Израиль дал понять, что считает "намного более важными для себя отношения с Азербайджаном", который разделяет позицию Анкары по данному вопросу. Сейчас в Баку заявляют, что "позиция Азербайджана никоим образом не влияет на его отношения и дальнейшие планы сотрудничества с Израилем и Турцией". Но это активно вовлекает Баку в геополитику Ближнего Востока, где выдерживать сбалансированный внешнеполитический курс практически уже невозможно.

На днях министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал пересмотреть экономические отношения еврейского государства с Турцией. В свою очередь начальник Генерального штаба Израиля Гади Айзенкот дал интервью саудовской газете Elaph и декларировал готовность Израиля "создать совместно с арабскими государствами коалицию по борьбе с региональной экспансией Ирана". По его же словам, как только "Израиль почувствует реальную угрозу своей безопасности, его власти перейдут от политической риторики к силовым действиям, причем не только в Сирии, но и в других регионах, откуда будет исходить потенциальная угроза". И это на фоне резкого обострения в последнее время отношений Саудовской Аравии с Ираном, а также Турцией.

Как считает турецкий политолог Энгин Озер, Баку "тесно сотрудничает с Израилем, в том числе и в военной сфере, и если начнется конфликт на межгосударственном уровне, то это таит определенную опасность для Азербайджана". Где и на чьей стороне окажется Баку в контексте противостояния своих союзников и партнеров в случае развития событий по форс-мажорному сценарию?

Станислав Тарасов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1514067720
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  