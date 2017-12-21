В каждой области Узбекистана появится центр русского языка

00:05 24.12.2017 Российский центр науки и культуры в Ташкенте (РЦНК) в ближайшие годы откроет 12 региональных отделений – по одному в каждой области Узбекистана. Об этом, как пишет Sputnik, сообщил глава РЦНК Виктор Шулика. "Это поможет значительно повысить уровень знания у местного населения, привлечь молодежь, которая крайне заинтересована в изучении языка и нашей литературы", - рассказал Шулика.



Пока в Узбекистане есть только один центр русского языка: он открылся в марте 2017 года при Узбекском государственном университете мировых языков в Ташкенте. В центре учатся студенты и повышают квалификацию педагоги русского языка и литературы.



По данным сайта Study in Russia Министерства образования России, в российских университетах учатся 14 тысяч студентов из Узбекистана. Среди стран СНГ больше только учащихся из Казахстана, откуда в Россию приехали учиться 46 тысяч человек.



Узбекские студенты могут получить российское образование, и не уезжая из страны. В Ташкенте действуют филиалы трех российских вузов: МГУ имени Ломоносова, Российского экономического университета имени Плеханова и Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. В 2017 году эти учебные заведения приняли 355 человек.



Статус русского языка в Узбекистане официально не определен. По закону "О государственном языке" жители Узбекистана вольны выбирать язык обучения. Также граждане могут через нотариуса оформлять документы на русском языке. С 2012 года документы на русском (помимо узбекского) стали выдавать в ЗАГСах.



Российские центры науки и культуры расположены в 91 стране мира. Их открывает агентство "Россотрудничество", подведомственное российскому МИДу. Источник - fergananews.com

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