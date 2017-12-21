Старый агашка Есимов возглавил КазНацФонд "Самрук-Казына"

20:42 23.12.2017 Ахметжан Есимов назначен главой правления Фонда "Самрук-Казына"



За короткий период времени А.Есимов организовал эффективную подготовку и успешное проведение Международной выставки "ЭКСПО-2017".



Ахметжан Есимов назначен председателем правления Фонда "Самрук-Казына", передает Zakon.kz со ссылкой на сайт главы Правительства РК.



По поручению Президента РК Н.Назарбаева Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев и руководитель Администрации Президента РК Адильбек Джаксыбеков представили коллективу АО "ФНБ "Самрук-Казына" нового председателя правления - Ахметжана Есимова.



Премьер-Министр отметил заслуги А.Есимова перед страной и подчеркнул его высокий профессионализм и ответственность в выполнении наиболее сложных государственных задач. За короткий период времени А.Есимов организовал эффективную подготовку и успешное проведение Международной выставки "ЭКСПО-2017".



"Перед Фондом стоят очень важные задачи, поставленные Главой государства, в том числе по дальнейшей реализации программы трансформации", - отметил Бакытжан Сагинтаев.



Премьер-Министр пожелал успехов новому председателю правления и коллективу Фонда и отметил необходимость активизации работы по достижению обозначенных Президентом страны целей и задач. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - zakon.kz

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