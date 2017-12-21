|Старый агашка Есимов возглавил КазНацФонд "Самрук-Казына"
20:42 23.12.2017
Ахметжан Есимов назначен главой правления Фонда "Самрук-Казына"
За короткий период времени А.Есимов организовал эффективную подготовку и успешное проведение Международной выставки "ЭКСПО-2017".
Ахметжан Есимов назначен председателем правления Фонда "Самрук-Казына", передает Zakon.kz со ссылкой на сайт главы Правительства РК.
По поручению Президента РК Н.Назарбаева Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев и руководитель Администрации Президента РК Адильбек Джаксыбеков представили коллективу АО "ФНБ "Самрук-Казына" нового председателя правления - Ахметжана Есимова.
Премьер-Министр отметил заслуги А.Есимова перед страной и подчеркнул его высокий профессионализм и ответственность в выполнении наиболее сложных государственных задач. За короткий период времени А.Есимов организовал эффективную подготовку и успешное проведение Международной выставки "ЭКСПО-2017".
"Перед Фондом стоят очень важные задачи, поставленные Главой государства, в том числе по дальнейшей реализации программы трансформации", - отметил Бакытжан Сагинтаев.
Премьер-Министр пожелал успехов новому председателю правления и коллективу Фонда и отметил необходимость активизации работы по достижению обозначенных Президентом страны целей и задач.