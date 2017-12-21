Казахстан впервые пошлет своего исполнителя на взрослое Евровидение

18:38 23.12.2017 Эмблема "Евровидния-2018". Иллюстрация с официального сайта

Международный конкурс песни Евровидение впервые примет участника из Казахстана. Об этом, как сообщает Kazinform, заявил генеральный директор "31 канала" Багдат Коджахметов.



Для того, чтобы у страны появилась возможность участвовать в Евровидении - и в детском и во взрослом - "31 канал" стал членом Европейского вещательного союза, пояснил Коджахметов.



"Сегодня к нам пришел ответ из Португалии, согласно которому мы в мае 2018 года на Евровидение повезем уже взрослых исполнителей для того, чтобы принять участие сначала в отборочном туре, а уже в 2019-м - в большом Евровидении. Будет также проводиться кастинг для отбора", - сказал руководитель канала.



Делегация из Казахстана уже приезжала на Детское Евровидение в Тбилиси в ноябре 2017 года, но не в качестве участников. Семь детей, победителей национальных конкурсов талантов, выступали в Евроклубе - там рабочий комитет конкурса просматривал претендентов на участие. Поскольку "31 канал" транслировал шоу, в 2018 году Казахстан сможет отправить полноправного участника на детский конкурс в Минске.



Евровидение - ежегодный песенный конкурс, который проводится с 1956 года и является одной из самых старых телевизионных программ в мире. Это одно из самых популярных неспортивных мероприятий, аудитория которого варьируется от 100 до 600 миллионов зрителей. Самое большое количество побед в конкурсе у Ирландии - семь. Последний конкурс, проходивший в Киеве, выиграл португалец Салвадор Собрал.



"31 канал" - коммерческий телеканал в Казахстане. Канал входит в российский телехолдинг "СТС-Медиа" и показывает в основном фильмы, сериалы, развлекательные программы и ток-шоу. Источник - fergananews.com

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1514043480

Новости Казахстана

