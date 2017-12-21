|Аркадаг торжественно открыл памятник собаке
11:45 23.12.2017
20 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел церемонию открытия скульптуры Вепалы - туркменского алабая - в Олимпийском городке, которая была приурочена к наступающему Году собаки по восточному гороскопу.
Затем глава государства отправился на Главную елку страны в Ашхабаде, где состоялись предновогодние торжества с участием юных туркменистанцев, Аяз бабы и Гарпамык. Новогодний праздник продолжился праздничным представлением в Торгово-промышленной палате.