Аркадаг торжественно открыл памятник собаке

11:45 23.12.2017 20 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел церемонию открытия скульптуры Вепалы - туркменского алабая - в Олимпийском городке, которая была приурочена к наступающему Году собаки по восточному гороскопу.



Затем глава государства отправился на Главную елку страны в Ашхабаде, где состоялись предновогодние торжества с участием юных туркменистанцев, Аяз бабы и Гарпамык. Новогодний праздник продолжился праздничным представлением в Торгово-промышленной палате. Источник - "ТУРКМЕНинформ"

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