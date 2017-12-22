Гульнара Каримова попала под новые санкции США , - Майкл Джильо

11:15 23.12.2017 22 декабря 2017 г.



Майкл Джильо | BuzzFeed



США в поразительно широком заявлении указали на нарушителей прав человека и коррумпированных официальных лиц



"В четверг администрация Трампа наложила санкции на физических лиц, перечисленных в широком по охвату списке. Таким образом, впервые применен закон, позволяющий правительству США принимать меры к лицам, обвиняемым в причастности к нарушениям прав человека и коррупции во всех странах мира", - пишет журналист BuzzFeed Майкл Джильо. В списке есть израильский миллиардер, экс-президент Гамбии, российский бизнесмен, а также отставной бирманский военный, обвиняемый в руководстве этническими чистками в отношении национального меньшинства рохинджа.



Андреа Прасоу, заместитель директора вашингтонского отделения Human Rights Watch, называет эти санкции элементом нарастающей международной кампании, направленной против нарушений прав человека и против коррупции. Похожие меры ввели Канада и Великобритания.



"Это элемент новой волны глобальной подотчетности, - заявляет Прасоу. - США действительно лидировали в ней и лидируют теперь".



Издание напоминает предысторию: "В 2012 году был подписан "Закон Магнитского" - средство наказать российских официальных лиц за смерть Сергея Магнитского, российского юриста, который был избит до смерти в российской тюрьме. Его держали под стражей за расследование аферы, в которой участвовали высокопоставленные российские официальные лица, и его смерть вызвала негодование в США, где сенаторы Маккейн и Кардин руководили усилиями по принятию закона. Россия среагировала негодующе, запретив усыновление российских детей американскими супружескими парами, и с тех пор закон остается причиной раздоров между этими двумя странами. В декабре 2016 года охват закона был расширен, что позволяет США принимать меры к лицам, обвиняемым в нарушениях прав человека и коррупции, в глобальном масштабе".



Автор продолжает: "Более чем к дюжине лиц приняты меры в рамках глобального закона, а также в среду Минфин США объявил, что под санкции попадают еще пять лиц в рамках первоначального "Закона Магнитского". В их числе пророссийский чеченский лидер Рамзан Кадыров, обвиненный в нарушении прав человека мужчин-гомосексуалистов, а также три человека, которые, как предполагается, были причастны к афере, которую расследовал Магнитский".



Экс-сотрудник министерства финансов Джонатан Шензер, ныне старший вице-президент Foundation for Defense of Democracies, прогнозирует: после того как имена фигурантов списка будут преданы огласке, "начнется охота на их фирмы-прокладки и любые активы, которыми они, возможно, владеют с оформлением на другие имена". Шензер также полагает, что возможность налагать санкции на нарушителей прав человека - это новое финансовое оружие США.



Прасоу утверждает, что в список включены относительно крупные шишки. "Это серьезные имена. И это важно, - заметила она. - Не думайте, что тут подошли к делу формально, просто чтобы поставить галочки".



Издание приводит список лиц, на которых наложены санкции в соответствии с "глобальным Законом Магнитского".



Яйя Джамме, экс-президент Гамбии. "США обвинили его в создании "эскадрона смерти" под названием "Джанглеры", который занимался запугиванием и политическими убийствами, уничтожая религиозных лидеров, журналистов, членов политической оппозиции и бывших членов правительства. Джамме также применил ряд коррупционных схем, чтобы расхищать госказну ради личной выгоды", - говорится в статье.



Дан Гертлер. Издание характеризует его так: "Израильский бизнесмен и миллиардер, который воспользовался дружбой с Жозефом Кабилой, президентом Демократической Республики Конго, чтобы сколотить состояние путем непрозрачных и коррумпированных сделок в горнодобывающей и нефтяной индустрии".



Маунг Маунг Соэ. "Бывший начальник Западного штаба бирманской армии руководил военной операцией в бирманском штате Ракхайн, которая вылилась в масштабные нарушения прав человека мирных граждан народности рохинджа", - говорится в статье.



Мухтар Хамид Шах - пакистанский хирург, специалист по пересадке почек. По утверждениям издания, он причастен к "похищениям пакистанских чернорабочих и изъятию у них почек".



Гульнара Каримова. "Дочь бывшего лидера Узбекистана Ислама Каримова возглавляла могущественный организованный криминальный синдикат, который использовал государственные институты, чтобы экспроприировать частные компании, монополизировать рынки, требовать взятки и осуществлять вымогательство. В июле ей предъявили обвинения в том, что она прятала иностранную валюту, незаконно продавала радиочастоты и земельные участки, а также расхищала средства государства. Из-за ее коррупционных действий жители Узбекистана были вынуждены платить за сотовую связь по едва ли не самым высоким в мире тарифам", - говорится в статье.



Анхель Рондон Рихо. Издание сообщает, что это бизнесмен и лоббист из Доминиканской республики, в 2017 году арестованный ее властями и обвиненный в коррупции: бразильская компания Odebrecht давала через него взятки доминиканским официальным лицам.



Артем Чайка. "Сын генпрокурора Российской Федерации, Чайка использовал положение своего отца, чтобы несправедливо выигрывать госконтракты и оказывать давление на конкурентов в бизнесе", - утверждает издание.



Гао Янь. "Когда он был в Чаояне директором местного подразделения пекинского Бюро общественной безопасности, правозащитница Као Шуньли была задержана и впала в кому. У нее были обнаружены физические признаки истощения и плохого ухода", - говорится в статье.



Сергей Кусюк. "В качестве командира элитного подразделения украинской полиции Кусюк обвинялся в руководстве нападением на мирных демонстрантов 30 ноября 2013 года, он участвовал в убийствах активистов на Майдане Незалежности в Киеве в феврале 2014 года. Как считается, теперь он скрывается в Москве", - пишет издание.



Источник: BuzzFeed Источник - inopressa.ru

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