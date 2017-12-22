Что спасет Европу? Третий путь - ни либерализм, ни реализм – теория многополярного мира, - А.Дугин

10:45 23.12.2017 Ранее мы говорили о двух теориях международных отношений – либерализме и реализме. Но есть третий путь. Для Европы сейчас – это последний шанс.



Либерализм гласит: суверенитет национальных государств должен сходить на нет по мере передачи полноты власти наднациональным инстанциям и в конечном итоге - мировому правительству. Мировое правительство – не конспирология, а классический концепт либерализма в международных отношениях. Споры ведутся лишь о том, будет ли это government или governance (governance – управление, мягкое правительство: "вы свободны, но мы вас чуть скорректируем как нам надо")



· Реализм: суверенитет не отомрет, человечество будет жить в национальных государствах, а юрисдикция основана на балансе сил



· Третий путь - ни либерализм, ни реализм – теория многополярного мира.



· Это троичная система: гегемонии соответствует либерализм (глобальный капитал, единый мир и пр.), цезаризму – реализм (суверенитет, капитализм ограничен национальными рамками, меркантилизм), а контргегемонии – теория многополярного мира. Это не просто реализм – это идея противостояния агрессии либерализма с точки зрения цивилизационных оснований, а не с точки зрения прагматических интересов



· Главным актором (в отличие от реализма) в теории многополярного мира становится не национальное государство, а цивилизация. Множественность цивилизаций не означает автоматически мира или войны. Цивилизации склонны к диалогу, но в исключительном случае готовы и на войну



· Субъектом является цивилизация, объединенная в большую политию. К примеру, не Франция субъект многополярного мира, а Европа; не Россия, а евразийское пространство и пр. Реализм же ограничен национальными государствами и их коалициями – и это тупиковый путь. Разрушив Евросоюз, мы возвращаемся к стартовым условиям, только хуже, с ростом национализма и разрушениями.



"Либерализм либо реализм" – ложная дилемма, когда есть этот третий путь



· Сегодня Европа представляет собой интересное поле возможностей. Конечно, в основном там доминирует демократия, ее дни сочтены. Но грядет важный выбор: если Европа сохранит свое единство, утвердив цивилизационную идентичность на основании общих корней (греко-римских истоков) – это шанс стать полюсом многополярного мира



· Россия тоже занимается интеграцией – но, может, стоит заняться этим внимательнее, не по остаточному принципу? Нам понадобится системная интеллектуальная оппозиция гегемонии – и для этого реализма и цезаризма недостаточно



· Теория многополярного мира актуальна не только для нас – но и для других, как для Востока, так и для Запада. А для Европы это имеет ключевое значение именно сейчас.



Александр Дугин

22.12.17 Источник - zavtra.ru

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