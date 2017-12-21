Шавкат Мирзиеев разъяснил узбекам суть ислама

10:33 23.12.2017 Президент Узбекистана призвал усилить просветительскую работу по разъяснению гуманистической сути исламской религии



Шавкат Мирзиеев в пятницу впервые в практике главы государства В своем обратился с посланием к членам Сената и депутатам Законодательной палаты Олий Мажлиса.



В ходе выступления глава государства коснулся вопроса религиозного просвещения.



"Мы являемся наследниками великого достояния исламской культуры… Мы много говорим о борьбе с религиозным невежеством, но мы не все делаем для этого… для того, чтобы донести истинную гуманистическую суть ислама", - сказал Мирзиеев.



По мнению президента, в каждом местном городском и сельском квартале необходимо организовать работу религиозных и общественных деятелей, способных доступно и убедительно заниматься разъяснительной и просветительской работой. Мирзиеев также предложил организовать курсы повышения квалификации для имам-хатибов.



"События в Сирии не могут не тревожить. Я как глава государства постоянно об этом думаю. Самое эффективное оружие - это просветительство… Мы должны держать в поле зрения вопросы просвещения, особенно среди молодежи", - отметил он.



По словам президента, в настоящее время около 17 тысяч граждан Узбекистана, ранее состоявших в рядах религиозно-экстремистских и террористических организациях, "вышли из-под влияния этих сект" и вернулись к нормальной жизни. Источник - ru.sputniknews-uz.com

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