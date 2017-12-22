Сторонники независимости Каталонии берут реванш, - Ю.Паниев

10:11 23.12.2017 Пучдемон объявил о победе Барселоны над Мадридом



Политические силы Каталонии, отстаивающие идею отделения от Испании, вновь получили абсолютное большинство в 135-местном парламенте в результате состоявшихся в четверг досрочных выборов, явка на которых превысила 81% и стала рекордной. И это несмотря на то, что по числу голосов первое место заняла партия "Граждане", выступающая за единство Испании. Ей удалось набрать более 1 млн голосов, и ее представители займут 37 кресел в будущем парламенте автономии.



Однако этот результат не гарантировал "Гражданам" победу. Трем политическим силам, поддерживающим разрыв с Испанией, в общей сложности достается 70 кресел - абсолютное большинство мест в парламенте Каталонии. Так, блок "Вместе за Каталонию" скрывающегося в Бельгии экс-лидера автономии Карлеса Пучдемона получает 34 мандата, "Левые республиканцы Каталонии" находящегося в мадридской тюрьме бывшего замглавы женералитета (правительства) Ориола Жункераса – 32, крайне левая "Кандидаты за народное единство" - 4 мандата.



Анализируя результаты волеизъявления каталонцев, мадридская Pais назвала выборы "самыми ненормальными в истории Каталонии". С одной стороны, празднует невиданный доселе успех партия "Граждане", выступающая за целостность Испании. Ее лидер – молодая и харизматичная Инес Арримадас ликует: "Сегодня мы можем сказать, что мы - победители выборов в Каталонии. Сепаратисты уже никогда не смогут говорить от имени всей Каталонии!".



С другой стороны, абсолютное большинство в парламенте досталось сторонникам отделения, которые после фиаско в октябре, вероятно, с еще большей силой будут отстаивать идеи сепаратизма.



Во всяком случае, в полночь к каталонцам из Брюсселя поспешил обратиться сам Пучдемон. Он заявил о том, что итоги выборов означают победу "Каталонской республики над монархией 155-й статьи". По его словам, результаты волеизъявления жителей региона свидетельствуют о том, что глава правительства Испании Мариано Рахой проиграл. "Испанскому государству нанесено поражение", - с нескрываемым удовлетворением констатировал он. А заодно предупредил: "Если Рахой продолжит тот же курс, он получит такие же результаты".



По мнению отстраненного от должности главы женералитета, в Каталонии необходимо восстановить законное правительство и признать результаты референдум о независимости, состоявшегося вопреки запрету Мадрида 1 октября.



Мадрид, рассчитывавший на успех сторонников единой Испании, в пятницу утром все еще хранил молчание. Официальная позиция правительства Испании должна быть обнародована днем. А в Барселоне уже скандируют: "Пучдемон – президент!".



Юрий Паниев

Зав. отделом международной политики "Независимой газеты"



22.12.17 Источник - ng.ru

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