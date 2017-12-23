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Гастарбайтерам в РФ назначат еще один оброк - 15 долларов
10:10 23.12.2017

За въезд в Россию мигрантам предлагается заплатить по 15 долларов

В Госдуме готовятся инициативы, которые позволят госбюджету дополнительно заработать на мигрантах. Речь, в частности, идет о введении въездного сбора для иностранцев. Предполагается, что это освободит государство от трат – на лечение или, например, на выдворение. Эксперты утверждают, что обычно желание властей подзаработать на приезжих заканчивается их переходом на нелегальное положение. К примеру, недавнее подорожание патентов привело к двукратному сокращению числа легальных гастарбайтеров.

Как рассказал "НГ" первый зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов, в начале года ее депутаты внесут в ГД законопроект, который предлагает разделить приезжих на две категории. Первая – комплиментарные мигранты, к которым относятся граждане Украины, Белоруссии, Молдавии, а также все российские соотечественники. Другая категория – приезжие некомплиментарные, а именно – выходцы из Средней Азии. Их интеграция в России, по мнению депутатов, затруднена, а значит, стране они не слишком нужны.

Именно последних в первую очередь и предлагается обложить дополнительными сборами. С каждого при въезде в страну брать примерно от 5 до 15 долл., чтобы тем самым компенсировать затраты государства на них. Если, к примеру, гастарбайтеров придется лечить или, наоборот, выдворять из страны, то делаться это будет за их счет, а не российских налогоплательщиков, пояснил "НГ" эсэр Олег Нилов. По его словам, есть масса случаев, когда одни и те же мигранты попадались на нарушениях, выдворялись – и возвращались опять.

"И пока границы открыты, ничего не изменится", – подчеркнул Нилов. Поэтому в законопроекте говорится и о том, что принимающая сторона, то есть работодатель, обязана заранее покупать наемному работнику страховку. В СР подчеркивают, что если бы за каждого мигранта было заплачено, то общая сумма могла бы достигнуть 2,5 млрд руб.

Антимигрантскую политику поддерживают и коллеги эсэров в других фракциях. В КПРФ полагают, что нужно увеличивать стоимость любых документов, которые сегодня приобретаются мигрантами. По словам главы юрслужбы Компартии Вадима Соловьева, несмотря на все новации в миграционном законодательстве, проблемы с приезжими остаются. Коммунист согласен, что из-за приезжих государство несет огромные затраты и что практически нет никаких источников, чтобы хотя часть из этого компенсировать. "Нужно налогообложение, особенно если миграция связана с поисками работы", – полагает он.

В Компартии прорабатывается и собственная инициатива. Коммунисты полагают, что часть наказаний для мигрантов, связанных с высылкой, стоит заменить на штрафы. В проекте также говорится, что мигрантов надо приговаривать и к общественным работам, чтобы часть заработанных денег они отдавали в счет уплаты штрафов.

Между тем Госдума направила в МВД рекомендации усилить уголовную ответственность за организацию незаконного въезда в Россию. Также депутаты предлагают МВД продолжить работу и над "ужесточением административной ответственности за нарушение гражданами, должностными лицами или юридическими лицами установленного порядка оформления иностранным гражданам документов, подтверждающих их право на пребывание (проживание) в РФ".

Напомним, что в среду на заседании ГД с участием непарламентских партий речь шла о введении уголовного наказания за фиктивную регистрацию мигрантов в офисах. Сейчас за это нарушение предусмотрен лишь штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. Статистика же показывает, что около 59% всех иностранцев регистрируются именно в нежилых помещениях. В дальнейшем владельцам резиновых офисов может грозить до трех лет тюрьмы или обязательные работы.

Однако президент фонда "Миграция 21 века" Вячеслав Поставнин заявил "НГ", что курс власти на ужесточение миграционного законодательства неправильный – ведь речь идет не о том, как сократить долю нелегалов и нарушителей, а "каким образом еще на них заработать". По его словам, нынешние думские инициативы вполне в тренде, а потому могут быть приняты. Сам же эксперт относится к ним "резко отрицательно".

По его словам, за последние два года стоимость официальной легализации для мигрантов и без того увеличилась в пять раз. Сейчас в крупных городах попасть на рынок труда стоит примерно 80 тыс. руб., плюс каждый месяц приезжий должен отдавать в казну до 5 тыс. "Трудовые мигранты платят больше, чем граждане РФ, но при этом они работают больше, а получают меньше. Если говорить честно, это мы живем за их счет", – считает Поставнин. От подобных новаций, по его мнению, будут только негативные последствия. Например, после недавнего повышения стоимости патента легальная миграция сразу сократилась в два раза.

Екатерина Трифонова
Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

23.12.17

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1514013000
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