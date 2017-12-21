Мирзиеев пообещал увеличить скорость Узб-интернета в 2,5 раза

08:37 23.12.2017 Президент предложил еще одну интересную инициативу - на основе зарубежного опыта создать для всех инвесторов бесплатную круглосуточную мобильную телефонную связь



ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. Скорость интернета в Узбекистане в будущем году вырастет в 2,5 раза, сообщил Шавкат Мирзиеев в ходе своего послания парламенту.



"Для полного охвата населения телекоммуникационными услугами предусматривается прокладка 2 тысяч километров оптоволоконных линий связи в отдаленных районах, увеличение скорости Интернета в 2,5 раза и введение в строй более 4 тысяч опорных станций мобильной связи", - отметил глава государства.



В результате этих мер, по его мнению, более 600 населенных пунктов получат доступ к Интернету и услугам мобильной связи.



Кроме того, президент предложил еще одну интересную инициативу - на основе зарубежного опыта создать для всех инвесторов бесплатную круглосуточную мобильную телефонную связь.



В 2016 году общая скорость Интернет-соединения для провайдеров страны составила 26,3 Гбит/с, а в середине 2017 года - 65,7 Гбит/с.



Представители "Узбектелекома" заявляли, что до конца этого года скорость доступа к внешним каналам достигнет 200 Гбит/с.



В последнем отчете Speedtest Global Index компании Ookla за ноябрь Узбекистан занял 118 место по скорости мобильного интернета со скоростью загрузки - 6,47 Мбит/с и скоростью передачи данных - 3,50 Мбит/с. Страна потеряла 3 позиции по сравнению с предыдущим месяцем.



В рейтинге стран по скорости фиксированного интернета Узбекистан занимает 127 место, с ростом на 1 позицию. Скорость загрузки составляет 5,81 Мбит/с, а скорость передачи данных - 5,69 Мбит/с. Источник - ru.sputniknews-uz.com

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