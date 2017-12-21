Уганда не в силах расстаться со своим президентом 73-летним Мусевени. По заветам Елбасы

07:40 23.12.2017 Парламент страны изменил конституцию, чтобы продлить полномочия главы государства



Парламент Уганды уверенным большинством внес изменения в конституцию страны, сняв возрастные ограничения для президента. Таким образом, нынешний президент 73-летний Йовери Мусевени сможет баллотироваться на пост главы государства уже в шестой раз.



Вчера вечером депутаты парламента Уганды 315 голосами против 62 одобрили отмену положения конституции, которое не позволяло баллотироваться на пост президента кандидатам, чей возраст составляет меньше 35 и больше 75 лет. Пятый срок нынешнего президента страны 73-летнего Йовери Мусевени истекает в 2021 году, поэтому установленный конституцией возрастной ценз не позволял ему идти на новые выборы. Впрочем, внесенные вчера поправки касаются не только возрастных ограничений. Депутаты увеличили срок президентских полномочий с пяти до семи лет, поэтому следующие президентские выборы в стране состоятся на два года позже - в 2023-м. Обсуждение поправок в конституцию вызвало протесты со стороны оппозиции и некоторых депутатов парламента, однако правящая партия занимает в парламенте большинство, поэтому мало кто сомневался, что поправки будут приняты.



Работающий пятый президентский срок Йовери Мусевени является фактическим правителем страны еще с 1986 года, когда он пришел к власти в ходе гражданской войны. В феврале прошлого года господин Мусевени был переизбран на президентских выборах, набрав более 60% голосов. Его главный противник оппозиционный политик Кизза Бесигье набрал 35%. В момент объявления результатов выборов оппозиционный кандидат находился под домашним арестом. Оппозиция не признала результатов выборов, заявив о массовых фальсификациях, чрезмерном использовании административного ресурса и причинении помех агитации оппозиционных кандидатов. Также в прошлом году господин Мусевени назначил свою супругу Кагуту Мусевени министром образования и спорта, ранее госпожа Мусевени избиралась в парламент страны. Спустя несколько месяцев после выборов, в июне прошлого года, несколько десятков высокопоставленных армейских офицеров вместе с лидерами оппозиции были арестованы по обвинению в заговоре с целью свержения Йовери Мусевени. В результате в тюрьме оказались практически все лидеры оппозиции, главный из которых уже несколько месяцев находился в камере по обвинению в государственной измене.



Как Уганда борется с инакомыслием



Некоторые правозащитники подвергли критике изменение конституции страны, заявив, что эта мера служит исключительно интересам действующего президента. В интервью агентству AFP Николас Опийо, основатель угандийской правозащитной организации Chapter Four Uganda, заявил: "В стране, где выборы не являются выражением свободного волеизъявления народа, возрастной ценз был единственным безопасным способом, который бы позволил мирно передать власть от президента Мусевени. Поэтому отмена такого ограничения лишь усилит диктаторский и автократический режим в стране".



Однако представители правящей партии "Национальное движение сопротивления" решительно отвергли все обвинения. "Наша партия может выбрать кандидатом на следующие выборы не только президента Мусевени, но и любого другого человека… Отмена возрастного ограничения дает возможность людям всех возрастов - молодого, среднего или зрелого - бороться за президентский срок. Нельзя ограничивать этот возраст, будь то 35 лет или 75 лет, потому что это является дискриминацией",- заявил официальный представитель партии Роджер Мулиндва.



Евгений Хвостик

21.12.17 Источник - kommersant.ru

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