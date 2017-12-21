Почему Таджикистан закрыл границу с Афганистаном?

02:28 23.12.2017 Власти Таджикистана закрыли один КПП и перекрыли движение по пяти мостам через реку Пяндж на таджикско-афганской границе, по некоторым данным, из-за недоверия к пограничникам соседней страны.



Граница с Афганистаном была закрыта после боестолкновения с группой афганских контрабандистов, в результате которого погиб командир погранотряда "Шураобод" полковник Хайриддин Ахтамов. Инцидент произошел вечером 2 декабря в горной местности Навобод джамоата Саричашма района Шамсиддин Шохин. Сообщется, что 12 вооруженных контрабандистов под предводительством Неъмата, Саттора и Тугали (жителей провинции Тахор) незаконно перешли линию госграницы Республики Таджикистан. В бою были также ранены четверо таджикских пограничников.



Высокопоставленный таджикский чиновник на условиях конфиденциальности сказал 21 декабря Радио Озоди, что по имеющейся информации, вооруженная группа, проникшая на территорию Таджикистана и убившая Хайриддина Ахтамова, имела причастность к террористам и, по всей вероятности, проникла на таджикскую территорию с помощью афганских пограничников.



Тот факт, что афганские защитники рубежа позволили контрабандистам пройти на территорию Таджикистана и по прошествии 20 дней после инцидента никто так и не был задержан по данному факту, вызывает озабоченность таджикских властей. По словам источника, ситуация на границе находится под тщательным контролем и в настоящее время никаких прямых угроз с противоположной стороны Пянджа не существует.



Источник также отметил: "Мы, конечно, сторонники дружбы и братства, но не приемлем, когда друг в облачении контрабандиста, намеревается проникнуть на таджикскую землю. И закрытие границы связано с недоверием к афганским пограничникам".



Афганские власти также утверждают, что в частных беседах таджикская сторона высказала свое недоверие.



Ахмад Файсал Бекзод, губернатор афганской провинции Бадахшан, в беседе с Радио Озоди 13 декабря сказал, что Кабул ведет переговоры с таджикской стороной по поводу открытия границы. "Это важно для жителей провинции, так как в это время года из-за обильного снегопада добраться в центральную часть Афганистана практически невозможно. Обычно осенью и зимой мы покупаем продовольствие только в Таджикистане", сказал афганский чиновник.



Тем временем на этой неделе Россия передала очередную партию российского военного и военно-технического оборудования для Вооруженных сил Таджикистана.



Передача состоялась сразу же после того, как президент России Владимир Путин встретился в Кремле с руководителями органов безопасности и специальных служб государств – участников Содружества Независимых Государств.



"Что касается терроризма, здесь вам ничего говорить не нужно, вы и сами все знаете, как раз от вас мы и получаем необходимую информацию по этим направлениям. Для нас чрезвычайно важно внимательно смотреть за тем, что происходит в этой сфере. В мире ситуация очень обострилась, и для нас небезразлично, конечно, куда будут возвращаться и убегать террористы после достаточно эффективных действий, как вы знаете, российских Вооруженных Сил, скажем, в Сирии. Мы понимаем, куда это все отребье перетекает, и понимаем угрозы, которые эти "перетекания" создают для наших государств и наших народов. Поэтому так важно сотрудничество между нами", – сказал глава РФ.



Азизи Бориз, афганский дипломат, который долгие годы работал в Таджикистане, сказал 21 декабря в беседе с Радио Озоди, что обеспокоенность увеличением числа боевиков ИГ логична, и если с помощью международных сил безопасности не противостоять этой угрозе, то есть доля вероятности возникновению очага нестабильности в странах Центральной Азии. По его словам, закрытие границ – не выход из положения, нужно наладить сотрудничество между двумя странами на основе взаимодоверия, чтобы противостоять различным группировкам.



"Насколько мы затрудним передвижение через границы на законных основаниях, настолько будут успешны контрабандисты, экстремисты и им подобные", - уверен дипломат.



Несмотря на обеспокоенность, таджикские власти заявляют, что ситуация на границе всегда под контролем и вооруженные группировки по ту сторону Пянджа находятся в 80-100 километрах от границы.



С ростом нестабильности в Афганистане Таджикистан увеличил число пограничных постов на границе с этой страной.



Абшафе Тоджов, таджикский офицер в отставке, сказал 22 декабря в беседе с Радио Озоди, что опасность с афганской территории всегда существует, но не в той степени, как это преподносят российские СМИ. По его словам, действительно, есть различия между ИГ и "Талибаном". Талибы никогда не пытались пересечь границы соседних стран, но нет гарантии, что в приграничные с Афганистаном страны не проникнут боевики "Исламского государства".



"Опасность есть, но не в той степени, как пугает Россия. Наших сил хватит для защиты границы", - уверен он.



Протяженность таджикско-афганской границы - около 1,5 тысячи километров, и значительная ее часть проходит по труднодоступной горной местности, чем и пользуются наркоконтрабандисты. Через таджикско-афганскую границу пролегает так называемый "северный маршрут", по которому афганские героин и опий попадают на черные рынки Центральной Азии, а оттуда – в Россию и Европу. Источник - Радио Озоди

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