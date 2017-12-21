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В Таджикистане спасают от банкротства два крупных банка "Таджиксодиротбанк" и "Агроинвестбанк"
00:52 23.12.2017

"Президент Таджикистан Эмомали Рахмон поручил правительству принять дополнительные меры для спасения двух крупных "проблемных" банков – "Таджиксодиротбанк" и "Агроинвестбанк", - сообщает пресс-служба главы государства.

Правительству республики поручено принять новый план для решения финансовых проблем этих банков и реализовать его в короткое время.

Напомним, 21 декабря прошлого года Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) одобрил правительственное постановление о выпуске ценных государственных бумаг на сумму 3 млрд. 850 млн. сомони (порядка $490 млн.) для капитализации четырех проблемных коммерческих банков страны. Однако позже помощь получили только два банка "Таджиксодиротбанк" и "Агроинвестбанк".

В частности "Точиксодиротбанк" (2 млрд. 250 млн. сомони), "Агроинвестбанк" (1 млрд. 70 млн сомони). Два банка – "Таджпромбанк" и "Фононбанк" – обанкротились, в настоявшее время идет процесс ликвидации этих банков.

Постановление правительства принято в целях обеспечения устойчивости банковской системы, снижения социальной напряженности, защиты прав и интересов вкладчиков и кредиторов и сохранения доверия населения к банковской системе.

По словам президента, с начала текущего года вклады в банках составили около 9 млрд. сомони, что на 464 млн. сомони ($1 млрд), или на 5% меньше чем показатели прошлого года за аналогичный период.

"Показатели выдачи кредитов свидетельствуют о росте финансирования сферы услуг, однако незначительную долю в этом вопросе занимает сфера производственного предпринимательства. За этот период сфера услуг кредитными организациями финансировалась в объеме 43% от общего размера кредитования, в то время, как сфера предпринимательского производства получила всего 4%. Такая тенденция может оказать отрицательное влияние на развитие экономики", – отметил Э. Рахмон.

Президент также призвал, снизить уставный капитал банков на 30 млн. сомони ($3,4 млн) – с 80 млн. сомони ($9,8 млн) до 50 млн. сомони ($5,6 млн).

Для развития банковского сектора, глава государтсва призвал учесть опыт передовых стран в том числе, Сингапура.

Источник - ТаджикТА
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