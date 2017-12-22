В Шымкенте судят главного идеолога области Толегена. Крал с пиара

19:30 22.12.2017 Через Болатбека Толегена шли все государственные заказы, которые от акимата ЮКО получали СМИ



В пятницу, 22 декабря, начался суд над бывшим руководителем управления внутренней политики акимата Южно-Казахстанской области Болатбеком ТОЛЕГЕНОМ (на снимке).



Дело в том, что именно через Толегена шли все государственные заказы, которые от акимата ЮКО получали СМИ. А их в области больше сотни. Доходы от тендеров некоторых телеканалов исчисляются десятками миллионов тенге.



Главу управления внутренней политики задержали за то, что он требовал откат за выделенный госзаказ.



Сегодня в суде стали известны подробности уголовного дела и имя человека, который сдал чиновника правоохранительным органам.



Как озвучил прокурор в обвинительном акте, на главного идеолога области в Нацбюро по противодействию коррупции заявил предприниматель Ибрахим ЕСЖАНОВ.



В 2017 году ИП Есжанов по результатам двух тендеров получил 7,5 миллиона тенге на реализацию государственной информационной политики.



Если быть точнее, Есжанов обязался публиковать на сайте Blognews.kz позитивные материалы о деятельности акимата ЮКО.



По версии обвинения, Болатбек Толеген требовал 30 процентов от суммы госзаказа, выделенного ИП Есжанов.



Предприниматель, как сообщил прокурор, сначала заплатил чиновнику более миллиона тенге. Когда оставалось выплатить 600 тысяч тенге, Есжанов передумал и обратился в антикоррупционную службу.



Позже руководителя управления внутренней политики задержали и арестовали на два месяца.



На первом судебном слушании экс-главный идеолог области, который в свое время тесно работал с журналистами, заявил, что не намерен быть под прицелом СМИ.



По его просьбе судья ограничил пребывание репортеров на слушании, а также запретил снимать подсудимого на камеру.



Свою вину Болатбек Толеген не признает.



Динара Бекболаева

Пятница, 22 Дек 2017, Источник - ratel.kz

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