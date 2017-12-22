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Как Шукеев спасал "КазМунайГаз". Кто проедает нефть будущих поколений
19:28 22.12.2017

Зачем нам такая нацкомпания и такой фонд национального благосостояния, которые периодически запускают руки в Нацфонд или продают нефть будущих поколений?

За два дня до праздника Независимости, 14 декабря, в Астане Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" проводил громкое мероприятие под мудреным названием "Культурный код Самрук-Казына. Reinvention".

Сотрудники и стратегические партнеры фонда, члены совета директоров, представители портфельных компаний в роскошном зале отеля "Wyndham Garden Astana" говорили красивые слова про трансформацию, целостность и меритократию.

Как заявило руководство фонда, в этот день подводились итоги пятилетней трансформации и ставились задачи на следующую пятилетку.

Выполнять которые придется уже другому руководителю: буквально на следующий день председатель правления фонда Умирзак ШУКЕЕВ получил портфель вице-премьера - министра сельского хозяйства.

"Я не писал заявления, мне просто предложили такую должность, я согласился. Сегодня освободили (от должности в "Самрук-Казына" – ред.), там будет другой", – так незатейливо прокомментировал он свою отставку.

Никаких других комментариев на этот счет ни от премьер-министра, ни от главы государства не последовало.

Пару дней спустя отставку шефа прокомментировал на своей страничке в фейсбуке управляющий директор "Самрук-Казыны" Нурлан РАХМЕТОВ: "Он (Шукеев – ред.) пришел в Фонд ровно шесть лет назад с должности заместителя Премьер-Министра – и за это время изменился сам, и изменил Фонд: Фонд шесть лет назад и сейчас – две абсолютно разные компании!".

В заслугу Умирзаку Естаевичу его подчиненный поставил реализацию трехлетней программы сокращения затрат фонда и портфельных компаний (при этом, по его данным, затраты сокращены на 150 миллиардов тенге), внедрение автоматизированной системы закупок, сокращение компаний в структуре фонда с 600 до 315, и, пожалуй, самое главное – сокращение в два раза - с 13 до 15 миллиардов долларов - внешнего долга фонда.

Но минуточку!

Как нами предполагается, миссия фонда национального благосостояния - повышение этого самого благосостояния нации и государства, но никак не управление многомиллиардным долгом и его минимизация.

Тем более что, как уже писал Ratel.kz, сокращение долга – не результат выдающихся менеджерских качеств Умирзака Естаевича сотоварищи, а обычные фокусы, под стать картежным: как, например, продажа за 255 миллиардов тенге Национальному фонду облигаций "Самрук-Казыны".

Причем номинированы они в тенге, погашаться должны аж в 2062 году, и вознаграждение по ним составит всего 0,01 процента.

Или еще один фокус: впаривание фондом Нацбанку 10-процентного пакета акций в нацкомпании "КазМунайГаз" "по цене не ниже 750 миллиардов тенге".

Или, наконец, продажа за 4 миллиарда долларов еще не добытой "КазМунайГазом" нефти двух основных нефтегазовых месторождений страны: Тенгиза и Кашагана.

Выступая за день до своей отставки на "Культурном коде Самрук-Казыны", Умирзак Естаевич гордо сказал: "Мы больше не являемся неповоротливым конгломератом. Между фондом и компаниями четко распределены зоны ответственности, и вся наша деятельность сфокусирована на коммерческом результате".

А ведь буквально за пару дней до этого ошеломляющие коммерческие результаты продемонстрировала ключевая компания фонда, которая при умелом менеджменте могла и должна стать главным генератором прибыли как для "Самрук-Казыны", так и для Национального фонда.

Нацкомпания "КазМунайГаз" 6 декабря опубликовала на своем сайте финансовые и операционные результаты за 9 месяцев текущего года.

Так вот, несмотря на то, что объем добычи нефти и газоконденсата вырос по сравнению с таким же периодом 2016 года на 4 процента, а благодаря росту мировых цен на нефть, выручка за этот же период возросла на 46 процентов, в целом КМГ по результатам января-сентября текущего года наработал 529 миллионов долларов операционного убытка.

Так зачем нам такая национальная компания и такой фонд национального благосостояния, которые вместо преумножения национального богатства периодически запускают руки в Нацфонд или продают нефть будущих поколений?

Очень жаль, что никто из руководства страны не задал этот вопрос Умирзаку Шукееву, прежде чем переводить его на другой, не менее ответственный участок работы – развивать наше сельское хозяйство.

Но, может быть, еще не поздно задать этот вопрос председателю правления "КазМунайГаза" Сауату МЫНБАЕВУ?

Тем паче в копилке его трудовых достижений тоже есть опыт руководства сельскохозяйственной отраслью.

Аналитическая служба Ratel.kz
Пятница, 22 Дек 2017,

Источник - ratel.kz
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