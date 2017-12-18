Россия возвращается в Ливию, - Замри Муфракс

18:15 22.12.2017 Ливийский конфликт: русские вооружают Ливию, чтобы изменить ход ливийского кризиса



Ливийская ситуация очень опасна. Возможно, конфликт интересов вскоре изменит политическое равновесие, а ливийское государство встанет на путь достижения стабильности.



Для этого необходимо вспомнить историю российско-ливийских отношений. Россия поставляла оружие Ливии, сделав ее крупнейшим импортером вооружения на африканском континенте в прошлом, но большее количество своих оружейных запасов страна потеряла в ливийской войне.



Оставив в стороне предрассудки той или иной стороны, идеологические и политические предпосылки, используемые в анализе курса нового ливийского политического режима, мы обнаруживаем, что вооружение снова заняло свое место среди желаний ливийского государства.



Сегодня мы видим, что Ливия снова потребовала оружие от сверхдержав в обмен на материальные ресурсы страны, которые должны идти на программы развития и экономические реформы, касающиеся внутренних дел Ливии.



Некоторые ливийские политические партии стремятся контролировать страну посредством оружия, ввозимого из-за рубежа, после провала демократического эксперимента, неудачи всех попыток диалога и краха политического урегулирования между различными силами в стране. Поэтому они стремятся наладить отношения с Россией, чтобы снять эмбарго на поставки оружия со стороны ООН.



Ливийскому обществу нелегко было принять решение о вооружении из-за небольших показателей общего экономического развития и выхода Ливии из экономических кризисов в условиях инфляции и нехватки финансовых ресурсов от доходов от нефти и газа. Доходы непрерывно уменьшались, что привело к огромному дефициту твердой валюты в казне ливийского государства.



Мировые интересы представлены в прибрежном нефтяном полумесяце, где они пересекаются с поставками оружия и техники для гражданской войны в Ливии. Мировые силы намерены предотвратить любое экономическое возрождение ливийского государства и продолжить работать над дальнейшим вооружением страны.



Россия готова снабжать Ливию военной техникой, но после того, как конфликтующие политические партии объединятся с ливийской национальной армией. Однако препятствием для России является международное право: ООН не согласилась снять эмбарго на поставки оружия, не поддержав ни одного из ливийских игроков на Востоке и Западе.



Россия была крупнейшим экспортером оружия в Ливию в прошлом. А Ливия в свою очередь была крупнейшим импортером оружия в Северной Африке, согласно докладам и исследованиям западных специалистов. Они указывают на то, что в январе 2010 года Абу Бакр Юнис Джабер заключил ряд контрактов на покупку российского оружия стоимостью 1,8 миллиарда долларов.



Сегодня мы видим, что наиболее организованной силой являются силы национальной армии Ливии под руководством генерала Халифа Хафтара, которая контролирует восток страны. Палата представителей во главе с признанным во всем мире Фаизом Сараджем не признает правительство национального единства генерала Халифа Хафтара, которое располагается в городе Тобрук.



Объединение ливийской армии не должно коснуться ливийских вооруженных ополченцев, которые проникли во власть ливийского государства. Ливийская арабская национальная армия не имеет полного контроля над вооруженными ливийскими ополченцами.



Эмбарго на поставки оружия в Ливию не будет отменено, несмотря на то, что Россия и готова снова вооружать ливийцев, поскольку среди ливийских политических партий отсутствует полное согласие в вопросе об объединении армии и создании политических условий, способствующих стабильности ливийского государства.



Поставки оружия в Ливию не восстановят арсенал оружия страны, который Ливия имела в прошлом, но вооружит ее для защиты от внешних сил, которые превышают силы ливийского государства. Это дилемма с которой сталкиваются западные страны и международное сообщество. Что представляет собой ливийская армия, которая способна нести такую ответственность и получить разрешение на снятие эмбарго на поставки оружия?



Сегодня различные воинские формирования в Ливии в большинстве своем состоят из повстанцев и обладают самым большим военным арсеналом, большая часть которого была захвачена мятежниками из вооруженных сил прежнего режима, имевшего самый большой арсенал оружия на африканском континенте. Именно эти военные формирования должны так или иначе составлять национальную армию Ливии в вооруженном конфликте.



Большая часть экономического потенциала ливийского государства, контролируемого Правительством национального единства, идет из средств от ливийских нефтяных доходов, которые поступают в Центральный банк Ливии, расположенный в Триполи, а также от крупных коммерческих портов, металлургического комплекса в Мисурате, цементных заводов и коммерческих банков, действующих в Ливии. Порт Тобрук в восточном регионе экспортирует небольшое количество сырой нефти. Восточный регион не обладает тем экономическим доходом, как в западном регионе.



Ливия богата природными ресурсами, особенно нефтью и газом, на долю которых приходится более 90% иностранных инвестиций, что делает западные державы доминирующими в экономике ливийского государства, а Ливию зависимой от восточного, центрального и южного регионов для осуществления экономического возрождения.



Восточный регион по-прежнему следует за Бенгази, в котором началась ливийская революция. Его наказание заключалось в том, чтобы жить в состоянии нестабильности и отсутствия ресурсов на протяжении всей ливийской революции, лозунгом которой были изменения, реформы и экономическое развитие во всех сферах.



Конфликт в Ливии не может быть разрешен, кроме как путем примирения между восточным и западным регионами, создания мостов сотрудничества между двумя сторонами и справедливого переходного периода в отношении власти, богатства и оружия.



Замри Муфракс (Zamri Mufraks)

Ean Libya, Великобритания

18.12.17



Оригинал публикации: ليبيا الصراع الروسي لإعادة التسلح.. حل للأزمة الليبية

Опубликовано 18/12/2017 Источник - inosmi.ru

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