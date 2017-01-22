 Защита от ddos | Новости Казахстана | Кто есть кто в Казахстане | Таджикистан | Kazakhstan

Первые лица: ЖЭЭНБЕКОВ Сооронбай Род. в 1958 в с. Кара-Кульджа Советского района Ошской области. Кыргыз племя «кытай» Левого крыла Кыргызской орды/народа. Оконч. КырСХИ. Работал учителем, зоотехником, инструктором райкома Компартии, директором колхоза и совхоза. С 1996 - депутат Парламента, в 2007 - глава Минсельхоза, в 2010-15 - Ошский губернатор (дважды лично руководил самозахватом акимата), с 2015 - директор Госкадровой службы и 1-й зам. главы президентской администрации. С 13.04.2016 - 29-й премьер-министр КР
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