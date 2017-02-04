 Защита от ddos | Новости Казахстана | Кто есть кто в Казахстане | Таджикистан | Kazakhstan

Первые лица: СИ Цзиньпин Род. в 1953 в провинции Шэнси. Отец репрессирован как антипартийный заговорщик, сам подвергнут "трудовому перевоспитанию". Окончил химфак Пекинского университета. Доктор права по "марксисткой теории". С 1983 - секретарь уездного, провинциального комитета КПК. С 2008 - зампред КНР. Генсек ЦК КПК с 11.2012. Председатель КНР с 14.03.2013. Хобби - цигун, футбол. Женат вторым браком на Пэн Лиюань - певице и генерал-майоре. Дочь - Си Минцзэ, студентка.
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