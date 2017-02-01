 Защита от ddos | Новости Казахстана | Кто есть кто в Казахстане | Таджикистан | Kazakhstan

Первые лица: ГАНДИ Соня Родилась в 1946. Итальянка. Дочь каменщика Э.Майно. Окончила Кембридж, где познакомилась с Радживом Ганди (брак 1968-91). До 1997 политикой не занималась. С 1998 - президент партии Индийский Национальный Конгресс. В мае 2004 ИНК одержал победу на выборах. Соня отказалась от поста премьер-министра Индии. В совершенстве владеет хинди. Сын Рахуль и дочь Приянка.
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