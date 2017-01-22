 Защита от ddos | Новости Казахстана | Кто есть кто в Казахстане | Таджикистан | Kazakhstan

КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Первые лица:
ЖЭЭНБЕКОВ Сооронбай
Род. в 1958 в с. Кара-Кульджа Советского района Ошской области. Кыргыз племя «кытай» Левого крыла Кыргызской орды/народа. Оконч. КырСХИ. Работал учителем, зоотехником, инструктором райкома Компартии, директором колхоза и совхоза. С 1996 - депутат Парламента, в 2007 - глава Минсельхоза, в 2010-15 - Ошский губернатор (дважды лично руководил самозахватом акимата), с 2015 - директор Госкадровой службы и 1-й зам. главы президентской администрации. С 13.04.2016 - 29-й премьер-министр КР
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Воскресенье, 22.01.2017
00:27  Где русофобия, там жди цветную революцию. За выходками иранских "диссидентов" чувствуется опытная рука, - А.Арешев
00:24  Новый миропорядок по Бжезинскому, - Александр Шустов
20:20  Кыр-красотку Элю Жедигер (дочь Конституционного судьи) заклевали в фейсбуке национал-озабоченные джигиты
17:53  Арестована министр культуры Южной Кореи Чо Юн Сун. За составление "черный список" деятелей искусств
17:38  "Самые честные налогоплательщики в Таджикистане – китайцы", - А.Ашуров
17:22  КазКНБ разъяснил норму о блокировке связи и Интернета
17:00  В Кыргызстане в каждой мечети на пятничных намазах отныне присутствует сотрудник МВД
16:22  Дальние бомбардировщики России Ту-22 пытаются отогнать отряды ДАИШ от Дейр-эз-Зора
14:24  Игры престолов или афганский воз и ныне там…, - Ф.Каландарзай
14:06  Директор Азиатского департамента МИД России Егор Ковалевский и страны Востока, - П.Густерин
12:42  ВКС России наносят град ударов по ИГИЛ, а Армия Сирии контратакует в Дейр Зор (видео)
11:36  Все пропало, гипс снимают... Чубайс и его давосские приятели в "ужасе" от "катастрофы" их миропорядка
09:39  США - Саудовская Аравия. Молчание ягнят, - Е.Ханенкова
09:34  Россия развернет в сирийском Тартусе полноценную военно-морскую базу
09:32  Тень майдана над Америкой: Сорос объявил войну Трампу, - В.Катасонов
00:11  Узбекистан отменит выездные стикеры и введет внутренние паспорта
00:02  Компания Rolls-Royce признала, что давала взятки чиновникам в Казахстане
21:21  В Актау бастующие каз-нефтяники заявили, что продолжат "незаконную" голодовку
21:20  Восточный бассейн Аральского моря высох полностью, - NASA
20:11  Немецкий допинг-разоблачитель Хайо Зеппельт в Алматы разговорил российского бегуна Дмитриева
19:48  Астана забуксовала. Подготовка ко встрече по сирийскому урегулированию проходит на фоне резких заявлений ряда сторон
19:36  Ливия обороны. Смогут ли вооруженные силы помешать центробежным, - Евгений Сатановский
19:33  Узбекистан и Кыргызстан опять запустят турпоезд на Иссык-Куль
19:32  Трамп, корпоративизм и дефицит инноваций, - Эдмунд Фелпс
19:22  Пекин ударит по доллару, - Максим Казанин
19:20  Дональд Трамп и конец американского порядка, - Le Monde
18:30  Кыргызстанская чемпионская команда "Азия MIX" объявила о своем уходе из КВН
18:17  Эрик Бейшембиев назначен послом Кыргызстана в Пакистане
17:55  "Бородачи" вновь принялись взрывать памятники Пальмиры
16:10  Тень Троцкого над Исаакием, - Р.Устраханов
15:40  Обнаружены 6 выживших в итальянском отеле, на который сошла лавина
14:26  Болсунбека Казакова посадили на Госимущество Кыргызстана
13:25  "Соединенные Штаты России": салют в Вашингтоне сложился в буквы USR
12:31  На 3-м году борьбы с "агрессором" Порошенко решил "законсервировать" свою карамельную фабрику в Липецке
12:27  Внучата Елбасы лезут на полит-сцену. В чем правда Айсултана Назарбаева?
12:24  Американцы утверждают, что ликвидировали еще двух главарей ДАИШ - аль-Ираки и аль-Туниси
12:09  "Онугуу-Прогресс" подает в суд на Центризбирком Киргизии
12:05  Животных объединяют в союз. Разработан проект их идентификации в рамках ЕврАзЭС
12:04  В 2016 г. ВВП Китая установил абсолютный антирекорд за последние 26 лет
11:58  10 самых красивых спортсменок сборной Казахстана на Универсиаде-2017
11:56  Си Цзиньпин готов председательствовать в глобальном мире. Китайский лидер наступает на позиции США, - "Къ"
11:52  Саудиты заморозили финансирование украинских разработок военных ракет
10:49  Новый Шелковый путь буксует на Транссибе. Что мешает России получать сверхприбыли от транзита китайских товаров
09:23  Диалог в Астане не остановит войну в Сирии, - Вл.Мухин
09:04  Напавший на ночной клуб в Стамбуле Машарипов 6 лет назад уехал из Коканда
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Последние темы:
:: Где русофобия, там жди цветную революцию. За выходками иранских "диссидентов" чувствуется опытная рука, - А.Арешев [1]
:: В Кыргызстане в каждой мечети на пятничных намазах отныне присутствует сотрудник МВД [3]
:: Рахмончик приказал своим подчиненным круглосуточно дежурить в Душанбинском хукумате [3]
:: Узбекистан и Кыргызстан опять запустят турпоезд на Иссык-Куль [4]
:: Рахмон официально объявил 2017 год в Таджикистане Годом молодежи [2]
:: За пост президента Туркменистана поборются 9 кандидатов [3]
:: Компания Rolls-Royce признала, что давала взятки чиновникам в Казахстане [2]
:: обновление - 00:28 22.01.2017
 
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