 Защита от ddos | Новости Казахстана | Кто есть кто в Казахстане | Таджикистан | Kazakhstan

КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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  Кто есть кто
Первые лица:
СИ Цзиньпин
Род. в 1953 в провинции Шэнси. Отец репрессирован как антипартийный заговорщик, сам подвергнут "трудовому перевоспитанию". Окончил химфак Пекинского университета. Доктор права по "марксисткой теории". С 1983 - секретарь уездного, провинциального комитета КПК. С 2008 - зампред КНР. Генсек ЦК КПК с 11.2012. Председатель КНР с 14.03.2013. Хобби - цигун, футбол. Женат вторым браком на Пэн Лиюань - певице и генерал-майоре. Дочь - Си Минцзэ, студентка.
:: 20000 биографий
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  Новости и события
Суббота, 04.02.2017
00:43  Крутой маршрут Трампа и опасения Европы, - Д.Седов
00:02  Прекрасная Мутриба. Шахматистка из Таджикистана заняла третье место в конкурсе красоты
23:37  Таджикистанцы задолжали за электроэнергию свыше 200 миллионов долларов
23:20  Две недели Трампа, которые встряхнули мир, - А.Полунин
21:10  Укр-гонщик Гривко из велоконюшни "Астана" умышленно разбил лицо локтем немцу-конкуренту
20:09  США вновь ввели санкции против Ирана - 13 физлиц и 12 компаний
19:47  Одну из самых скандальных компаний Киргизии ОАО "Северэлектро" вновь возглавил экс-депутат Кадыркулов
19:42  Казахстан не оставляет попыток пробить прямой автобан Алма-Ата-Иссык-Куль
19:04  Разноцветные шальвары! Школьниц Таджикистана с весны переоденут вместо формы в нац-костюмы
17:40  Нельзя проспать Трампа! Взгляд из Берлина, - Айнура Асакеева
16:33  Послом в Москву. Имангали Тасмагамбетов освобожден от должности вице-премьера Казахстана
14:34  "Я переживаю за них больше, чем родители", - Елбасы о громких задержаниях каз-чиновников
13:32  Узбекское государственное ТВ возглавил бывший министр Хуршид Мирзахидов
13:15  Фаромуз-давитель. Сыну первого вице-премьера Таджикистана уже тюрьма не грозит?
13:12  В Таджикистане появится "гуманный" Уголовный кодекс
13:08  Глава госбезопасности Северной Кореи генерал Ким Вон Хон отправлен в отставку за коррупцию
12:40  В Узбекистане новый Мининформ - Шерзод Шерматов
12:37  "Где сидит пятая колонна внутри правительства?" - Назарбаев ставит неудобные вопросы
12:24  США – Китай: начало инвестиционной войны? - В.Катасонов
12:15  Угол. Порошенко взрывает Донбасс и взывает к НАТО, - Олег Царев
12:10  Возвращение рядового Сорокина. В Семее торжественно похоронили погибшего в 1944 году Героя (фото)
12:09  Эркин Вахидов – узбекский поэт и философ, - Дж.Муслим
11:54  Накрывает войной. К чему приведут самые масштабные за полтора года бои в Донбассе, - А.Санин
11:52  Доверие к имамам в Таджикистане существенно снизилось
11:49  Детский труд в Таджикистане: "Надо работать, чтобы покупать еду"
11:01  Трамп разгоняет Евросоюз, - Дмитрий Родионов
10:40  Бишкек. Парламентская оппозиция наметила жертву. Хватит ли сил свалить премьера? - Э.Суротчуев
10:33  "Группы смерти". В регионах Кыргызстана выявляют детей, находящихся в игре
09:45  В казахстанском Уральске растет популярность газеты "Казачьи ведомости"
09:41  Аким без понтов – беспонтовый аким? - Д.Ашимбаев
09:38  В парламенте Кыргызстана вновь подняли вопрос об отставке премьер-министра Жээнбекова
09:37  Финансиста террористов задержали в Кыргызстане
09:09  Водка и свиное сало для казаха - не харам, - в Туркестане завелся "живой пророк" Амиралиев
09:05  Иранскому атому предстоят политические испытания, - "Къ"
08:51  Пекин нагнал страху на доморощенных миллиардеров, - В.Скосырев
07:13  Румыны устроили майдан в Бухаресте
00:49  Китай: великая стратегия Поднебесной в XXI веке, - Е.Ханенкова
00:47  В Таджикистане вырубают лес из-за энергокризиса
00:08  Трамп - танцующий дервиш Ближнего Востока, - С.Тарасов
00:04  Призрак третьей модернизации бродит по Казахстану, - А.Сергиенко
22:26  Что происходит в ДНР? - Геннадий Дубовой
22:18  Солнечная энергетика Узбекистана: три причины невостребованности, - Г.Милибаева
22:15  Таджикистан. Кто ответит за смерть под лавиной? - А.Ашуров
22:14  Туркменистан ввел новые ограничения перевода денег студентам за рубеж
22:12  Зачем украинцы едут в туры по Центральной Азии?
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:: Лола Каримова-Тилляева переизбрана на пост президента Федерации гимнастики Узбекистана [4]
:: Солнечная энергетика Узбекистана: три причины невостребованности, - Г.Милибаева [2]
:: Мирзиеев получил первую "почетную и памятную" награду от американцев [5]
:: В казахстанском Уральске растет популярность газеты "Казачьи ведомости" [5]
:: обновление - 04:24 04.02.2017
 
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