 Защита от ddos | Новости Казахстана | Кто есть кто в Казахстане | Таджикистан | Kazakhstan

Из последнего... "Есть люди, которые занимались наркоторговлей. Я занимался, ты, может быть, занимался. Любой человек ошибается.."

Т.Акун, координатор Конгресса по правам человека стран Центральной Азии... :: еще 300 восточных анекдотов и афоризмов