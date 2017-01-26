 Защита от ddos | Новости Казахстана | Кто есть кто в Казахстане | Таджикистан | Kazakhstan

КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Первые лица:
АДЫЛОВ Ахмаджон-ака
Родился в 1925 в Ферганской области. С 12 лет работал в колхозе. Гендиректор Папского АПК. Герой СоцТруда. Член ЦК КПСС. Депутат ВС СССР. В 1984 арестован, обвинен в строительстве колхозного зиндана, 8 лет сидел в "Бутырке". В 1991 освобожден, реабилитирован. В 1993 арестован и 6 раз судим. Узник.
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  Новости и события
Четверг, 26.01.2017
12:24  Центробанк Узбекистана обещает решить вопрос с обналичиванием
12:11  Птица высокого залета. КазНефтекомпания "Тетис" вновь в центре скандала, - М.Козачков
12:01  Паника на украинском властном олимпе, - А.Лузан
11:58  Президент всея османов. Эрдоган на пути к абсолютной власти в Турции, - К.Мельникова
11:54  Кыргызы Памира. Забытые на краю света, - Э.Битикчи
11:46  Алтай - центр мира и великий плавильный котел, - С.Мансков
11:15  Наша пенсия спета? Казахстанским старикам впору побираться, - И.Неволин
07:20  Преемник президента Казахстана может оказаться "коллективным", - "Взгляд"
07:12  Усть-Каменогорский епископ Амфилохий сдал в музей коллекцию старинных серебряных рублей
07:02  Экс-госсекретарша США Олбрайт решила записаться в мусульманки, чтобы только досадить Трампу
06:50  Из бункеров Алеппо вытащили 14 офицеров (США, Саудов, Катара и пр.) - военных советников басмачей
06:45  Очарование архаики. Традиционная культура - ресурс для модернизации Кыргызстана
06:40  Взяли за сопатку. В США могут посадить главу "Сбербанка" России Грефа
06:28  Имитация смыслов. В Казахстане обратно реорганизованы несколько министерств
06:25  Памятники Исламу Каримову установят в Ташкенте, Самарканде и Карши
06:23  Иностранцам поставят заслон в IT-индустрии России
06:20  Кыргызстан – "Колумбия" Центральной Азии, - Л.Агафонов
06:04  Разделу Каспия препятствует Иран, - В.Панфилова
06:01  Китай выпустил облигаций на 5 триллионов долларов. За финансовым рынком Поднебесной с тревогой наблюдает весь мир
01:37  В Узбекистане 2 сентября станет Днем памяти Ислама Каримова
00:59  Нечеловеческие условия: как работают патологоанатомы в киргизских моргах
00:53  Приговор узбеку-правозащитнику Аскарову: ловушка для Бишкека, - "DW"
00:50  Глава МВД Таджикистана приказал похудеть милиционерам страны
00:47  РосВВС филигранно перебросили в осажденный Дейр-эз-Зор танковую бригаду и бригаду гвардии
00:39  Каково это – заболеть психически в Казахстане, - Жанна Байтелова
00:16  Великая китайская стена становится выше. Зайти в интернет жителям КНР будет тяжелее
00:14  Почему казахстанское телевидение не выдерживает конкуренции с российским?
00:09  Классика жанра. Мемуары Геббельса будут изданы в Харькове на украинском языке
00:02  Призрак бродит по Европе – призрак русского хакера, - Н.Меден
22:08  На Камчикском перевале Узбекистана оползень накрыл грузовой поезд
20:04  "Я сознательно иду на...". Текст обращения Назарбаева о перераспределении полномочий между ветвями власти в Казахстане
18:55  Бункеры, оружие, убежища: богачи готовятся к апокалипсису, - "Der Spiegel"
17:57  Туризм Узбекистана: проблемы и перспективы, - Лола Назарова-Мартинес
17:19  Казахстанскому Банку спермы требуются активные вливания, - Ж.Даутова
17:08  Последний из шапрашты. Возрождение туранских тигров в Казахстане решил возглавить Леонардо ди Каприо
16:56  В Вооруженных Силах Кыргызской Республики образованы сухопутные войска. Что ж там до этого было?
14:16  Вышли мы все из онлайна. Как из интернета вырастают новые партии, - Р.Баданова
14:13  Схвачены 29 "хизбутчиков" (и 1 хизбутчица) готовившие взрыв Казанского авиазавода
14:10  Антифукуяма: конец распрекрасной эпохи, - Андрей Бабицкий
14:09  Антиглобалист номер один. Как Трамп разрушает старую экономическую систему мира
14:06  Черными по белому. Коренные жители Франции все чаще оказываются объектами расовой ненависти, - М.Куракин
14:05  Аркадаг не унимается. В центре Ашхабада сносят сотни жилых домов
14:02  Таджикистан отрапортовал о беспрецедентном объеме золотодобычи
13:59  Россия, Иран и Турция побеждают в Астане, - С.Тарасов
13:06  Харуки Мураками написал новый 2-томный роман "Убийство командира рыцарей"
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:: В Павлодарской области 20 тысяч человек отказались от казахстанского гражданства, - Д.Маричева [14]
:: Экс-госсекретарша США Олбрайт решила записаться в мусульманки, чтобы только досадить Трампу [3]
:: Взяли за сопатку. В США могут посадить главу "Сбербанка" России Грефа [1]
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:: обновление - 13:52 26.01.2017
 
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Кролики думали, что это любовь, а их банально разводили......
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