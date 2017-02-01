 Защита от ddos | Новости Казахстана | Кто есть кто в Казахстане | Таджикистан | Kazakhstan

КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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  Кто есть кто
Первые лица:
ГАНДИ Соня
Родилась в 1946. Итальянка. Дочь каменщика Э.Майно. Окончила Кембридж, где познакомилась с Радживом Ганди (брак 1968-91). До 1997 политикой не занималась. С 1998 - президент партии Индийский Национальный Конгресс. В мае 2004 ИНК одержал победу на выборах. Соня отказалась от поста премьер-министра Индии. В совершенстве владеет хинди. Сын Рахуль и дочь Приянка.
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Среда, 01.02.2017
20:47  Иммиграционный указ и возвращение к "оси зла" Тегеран-Багдад-Дамаск, - Адриан Дезюэн
20:21  Госпремия талант не обойдет. Существует ли вообще в Казахстане наука? - Т.Ибраев
20:06  РосДепутат Слуцкий прокомментировал слухи о пересмотре границ России и Казахстана
20:05  Уильям Мак-Кинли - патриарх американского империализма, - П.Густерин
20:00  Российские чеченцы завоевывают... сердца сирийцев, - Wall Street Journal
19:39  Неизвестный Каримов, - Сергей Ежков
19:35  В Южном Казахстане опять ищут могилу Чингисхана. В микрорайоне "Лесхоз" близ Арыся...
19:26  Таджикско-кыргызская граница: новый виток эскалации конфликта или дружба между соседями? - Х.Девонаев
19:23  Несчастливое детство, или почему таджикские дети умирают от голода, - Ш.Собири
18:36  Самоповтор... Январские тезисы Елбасы малость того...
18:20  НацБанк Казахстана выпустил разноцветные олимпийские монеты (фото)
18:18  Президент Туркменистана спел свою песню "Счастья луч" на встрече с избирателями (видео)
18:14  Цветы Петербурга. Шерше ля фам, или Кто делает газету для мигранток из Центральной Азии
18:11  Стать русским. Как мигранты получают паспорта, - Е.Соколовская
14:55  АфганПравительство на сей момент контролирует только 57% страны
14:28  В Бишкеке начали сносить незаконно построенные пятиэтажки
13:02  Назначен новый посол Узбекистана в Кувейте - Бахромжон Аълоев
12:41  Ракетный крейсер ВМС США "Antietam" сел на мель в Токийском заливе
10:43  Депутат Хурала Монголии Дэлгэрсайхан пожертвовал 100 миллионов тугриков на поддержку бюджета страны
10:10  Популярный туркменский певец Палван Халмурадов приговорен к 7 годам заключения, как "валютчик"
09:52  "Критический анализ...". В Узбекистане издана первая книга президента Шавката Мирзиеева
09:45  Конституционная реформа Казахстана: можно ли сделать операцию на себе? - В.Борейко
09:42  Легко ли быть инвалидом в Таджикистане, - А.Маннонов
09:38  Север Афганистана может снова стать "Дустумистаном", - "DW"
09:36  Племянника Ислама Каримова обещают выпустить из "психушки"
09:32  Российская программа нейтрализации "афганской угрозы" странам ОДКБ
09:22  Бишкек продолжает жить за счет золотодобычи и мигрантов, - Г.Михайлов
09:06  Высшую аттестационную комиссию при Елбасы возглавил... Кумар Аксакалов))
08:29  Путин едет в Душанбе с "важным" пакетом нелепых соглашений
08:17  США рискуют вступить на Ближнем Востоке на минное поле, - Н.Бобкин
08:11  Иран объявил о ракетной победе. США собирают экстренное заседание Совбеза ООН
08:04  Далай-лама объявил курс Трампа "путем ненасилия", - П.Скрыльников
06:14  Артиллерия Донецка максимально жестко останавливает укр-вылазки, - А.Жучковский
00:48  Новая книга Вадима Борейко "Високосный.kz. Дневник социопата"
00:27  Три струны кыргызской власти… Кто их настроит? - Э.Омуралиев
00:07  Трамп и Китай: кто кого? - Д.Мельников
00:04  Туркменским курильщикам не везет, - К.Эсенов
00:02  Исламабад хочет избежать санкций со стороны Трампа, - В.Скосырев
00:00  Белый дом рискует уйти с иракского фронта, - И.Субботин
23:38  Экс-генпрокурор СССР Сухарев выпустил мемуары, есть там и о кыргызо-узбекской резне в Оше
23:30  В Астане и Алматы продолжают падать цены на недвижимость
22:45  Рос-бизнесмен Баков пытается купить у Кирибати за $350 млн несколько островов и возродить на них Российскую Империю, - Foreign Policy
22:40  Казахстан. Страна на измене, - Марат Асипов
22:12  Помощница прокурора в Атырауской области подожгла... себя у здания облпрокуратуры
22:08  Таджикистан. Казалось бы куда беднее, - С.Мирзоев
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:: Неизвестный Каримов, - Сергей Ежков [1]
:: НацБанк Казахстана выпустил разноцветные олимпийские монеты (фото) [2]
:: Именем Каримова в Узбекистане назовут также завод, аэропорт, университет и улицы [15]
:: обновление - 21:56 01.02.2017
 
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Из последнего...
Кролики думали, что это любовь, а их банально разводили......
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