 Защита от ddos | Новости Казахстана | Кто есть кто в Казахстане | Таджикистан | Kazakhstan

Первые лица: ЭРДОГАН Реджеп Тайип Родился в 1954. Предки - выходцы из Аджарии. В юности торговал лимонадом. Окончил лицей имам-хатыбов. В 1994 был избран мэром Стамбула. В 1998 провел 4 мес. в тюрьме по обвинению в пропаганде исламизма и разжигании межрелигиозной розни. В 2001 создал исламскую Партию справедливости и развития (35% голосов на выборах 2002). С 14.03.2003 - премьер-министр. 10.08.2014 выиграл президентские выборы. Жена - Эмине Гюльбаран, училась в школе искусств. Сыновья - Ахмет Бурак и Неджмеддин Билал, дочери - Эсра и Сюмейе.
:: 20000 биографий :: кадровые перестановки
, Dec 2016 ЦБ РФ 1RUR 1USD Европа евро EUR 0.015 0.94 Азербайджан манат AZN 0.028 1.76 Армения драм AMD 7.6 481 Индия рупия INR 1.07 67.5 Казахстан тенге KZT 5.28 334 Киргизия сом KGS 1.09 69.3 Китай юань CNY 0.11 6.9 Таджикистан сомони TJS 0.12 7.88 Туркменистан манат TMT 0.055 3.49 Турция лира TRY 0.055 3.46 Узбекистан сум UZS 50.2 3175 Япония иена JPY 1.81 114
04:23 В Стамбуле совершено нападение на ночной клуб 00:07 Совбез ООН единогласно поддержал договоренности о прекращении огня в Сирии 21:21 Президент Узбекистана встретился с ведущими представителями науки 10:23 "В отношении Бишимбаева (экс-минэконом) проводятся следственные мероприятия", - Назарбаев 10:19 Елбасы убрал ключевого кыргыза из своего Управления делами 10:09 Цзиня чпокнут? Экс-руководителя контрразведки Китая обвинили во взяточничестве 09:56 Сергей Витте как предвестник революции в России, - В.Катасонов 09:46 Казахстан выдвинул условия проведения переговоров по Сирии 09:27 Бразильянка Нуньес за 48 секунд отметелила легендарную Ронду Роузи и стала самой крутой бой-бабой 02:49 С 1 января в Монголии электроэнергия в ночное время станет бесплатной 00:51 Президент Туркмении Бердымухамедов исполнил песню собственного сочинения (видео) 23:47 В Бразилии полицейский убил греческого посла. Из романтических соображений 22:27 "Мы никого не будем высылать". Путин технично опустил американского нобелевского чепушилу 22:25 Серена Уильямс собралась замуж за армянина 19:56 Пипец пингвинам. В России спустили на воду ледокол "Черномырдин" 19:54 Обыграв Карлсена россиянин Карякин стал ЧМ по блиц-шахматам 18:46 Отклонив американский вызов, Путин навлек огромный позор на Обаму, - CNN 18:20 В сирийском Дабике турецкой бомбой убит один из самых боевитых командиров ДАИШ Хуссейн Туниси 14:23 Новый год в Ташкенте: опять жара, опять без снега 13:35 Голубая мечта: в России могут отказаться от газа в жилых домах 13:04 Кыргызстан. Новый год со слезами на глазах, - С.Дуйсембинов 12:55 National Interest: Будет ли новое перемирие в Сирии длительным? 12:52 Как США открыли дверь радикальному исламу, - Д.Буянов 12:46 Сексуальная контрреволюция. Как "синдром целибата" губит экономику Японии, - А.Кобзев 12:43 Полиция США арестовала внука Роберта Кеннеди за пьяную драку 10:29 Границы ИГ стали короче. В Сирии и Ираке исламские радикалы отступают по всем фронтам 10:22 "Трампономика" и параметры глобальной нестабильности, - П.Яковлев 09:33 Дело экс-министра обороны Кыргызстана Омуралиева передано в суд 08:09 Опубликован текст новой Конституции Кыргызстана 05:12 США и РФ паритетно выдворяют на родину по 35 дипломатов 23:01 "Ахрар аш-Шам" отказалась подписать соглашение о перемирии в Сирии 20:50 Казахские туристы застряли в аэропорту Шарджа (ОАЭ) из-за тумана 20:46 ЕАЭС. Белорусско-киргизские сложности и готовность работать, - А.Уваров 19:41 В Узбекистане открыли доступ к заблокированным сайтам 19:18 Экс-глава аппарата Кырпрезидента Данияр Нарымбаев вышел на свободу по УДО 14:47 Грузовик Coca-Cola стал причиной огромной пробки в центре Ташкента 13:35 Россию могут отключить от мирового интернета 12:17 Шахзода: весной обязательно поеду с концертом в Москву (видео) 11:55 Главой военно-промышленной госкорпорации "Казакстан Гарыш Сапары" назначен Ергазы Нургалиев 11:45 На восточном инвестфронте без перемен. Азиатские инвесторы не спешат в ЕАЭС, - Т.Едовина 11:42 Сирии дарят мир на Новый год. Россия и Турция подготовили новый план урегулирования 11:16 Близ Евфратской ГЭС американской бомбой убило матерого басмача аль-Кувейти 11:02 Президент Туркмении Бердымухамедов с внуками выступили на новогодней елке (Видео) 10:56 Китайские "вежливые люди" могут пересечь Тайваньский пролив, - Ю.Тавровский 10:50 Частный визит в Тайвань стоил депутату Алимбекову должности вице-спикера КырПарламента