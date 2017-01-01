 Защита от ddos | Новости Казахстана | Кто есть кто в Казахстане | Таджикистан | Kazakhstan

КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Первые лица:
ЭРДОГАН Реджеп Тайип
Родился в 1954. Предки - выходцы из Аджарии. В юности торговал лимонадом. Окончил лицей имам-хатыбов. В 1994 был избран мэром Стамбула. В 1998 провел 4 мес. в тюрьме по обвинению в пропаганде исламизма и разжигании межрелигиозной розни. В 2001 создал исламскую Партию справедливости и развития (35% голосов на выборах 2002). С 14.03.2003 - премьер-министр. 10.08.2014 выиграл президентские выборы. Жена - Эмине Гюльбаран, училась в школе искусств. Сыновья - Ахмет Бурак и Неджмеддин Билал, дочери - Эсра и Сюмейе.
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Воскресенье, 01.01.2017
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10:19  Елбасы убрал ключевого кыргыза из своего Управления делами
10:09  Цзиня чпокнут? Экс-руководителя контрразведки Китая обвинили во взяточничестве
09:56  Сергей Витте как предвестник революции в России, - В.Катасонов
09:46  Казахстан выдвинул условия проведения переговоров по Сирии
09:27  Бразильянка Нуньес за 48 секунд отметелила легендарную Ронду Роузи и стала самой крутой бой-бабой
02:49  С 1 января в Монголии электроэнергия в ночное время станет бесплатной
00:51  Президент Туркмении Бердымухамедов исполнил песню собственного сочинения (видео)
23:47  В Бразилии полицейский убил греческого посла. Из романтических соображений
22:27  "Мы никого не будем высылать". Путин технично опустил американского нобелевского чепушилу
22:25  Серена Уильямс собралась замуж за армянина
19:56  Пипец пингвинам. В России спустили на воду ледокол "Черномырдин"
19:54  Обыграв Карлсена россиянин Карякин стал ЧМ по блиц-шахматам
18:46  Отклонив американский вызов, Путин навлек огромный позор на Обаму, - CNN
18:20  В сирийском Дабике турецкой бомбой убит один из самых боевитых командиров ДАИШ Хуссейн Туниси
14:23  Новый год в Ташкенте: опять жара, опять без снега
13:35  Голубая мечта: в России могут отказаться от газа в жилых домах
13:04  Кыргызстан. Новый год со слезами на глазах, - С.Дуйсембинов
12:55  National Interest: Будет ли новое перемирие в Сирии длительным?
12:52  Как США открыли дверь радикальному исламу, - Д.Буянов
12:46  Сексуальная контрреволюция. Как "синдром целибата" губит экономику Японии, - А.Кобзев
12:43  Полиция США арестовала внука Роберта Кеннеди за пьяную драку
10:29  Границы ИГ стали короче. В Сирии и Ираке исламские радикалы отступают по всем фронтам
10:22  "Трампономика" и параметры глобальной нестабильности, - П.Яковлев
09:33  Дело экс-министра обороны Кыргызстана Омуралиева передано в суд
08:09  Опубликован текст новой Конституции Кыргызстана
05:12  США и РФ паритетно выдворяют на родину по 35 дипломатов
23:01  "Ахрар аш-Шам" отказалась подписать соглашение о перемирии в Сирии
20:50  Казахские туристы застряли в аэропорту Шарджа (ОАЭ) из-за тумана
20:46  ЕАЭС. Белорусско-киргизские сложности и готовность работать, - А.Уваров
19:41  В Узбекистане открыли доступ к заблокированным сайтам
19:18  Экс-глава аппарата Кырпрезидента Данияр Нарымбаев вышел на свободу по УДО
14:47  Грузовик Coca-Cola стал причиной огромной пробки в центре Ташкента
13:35  Россию могут отключить от мирового интернета
12:17  Шахзода: весной обязательно поеду с концертом в Москву (видео)
11:55  Главой военно-промышленной госкорпорации "Казакстан Гарыш Сапары" назначен Ергазы Нургалиев
11:45  На восточном инвестфронте без перемен. Азиатские инвесторы не спешат в ЕАЭС, - Т.Едовина
11:42  Сирии дарят мир на Новый год. Россия и Турция подготовили новый план урегулирования
11:16  Близ Евфратской ГЭС американской бомбой убило матерого басмача аль-Кувейти
11:02  Президент Туркмении Бердымухамедов с внуками выступили на новогодней елке (Видео)
10:56  Китайские "вежливые люди" могут пересечь Тайваньский пролив, - Ю.Тавровский
10:50  Частный визит в Тайвань стоил депутату Алимбекову должности вице-спикера КырПарламента
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:: обновление - 10:54 01.01.2017
 
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