 Защита от ddos | Новости Казахстана | Кто есть кто в Казахстане | Таджикистан | Kazakhstan

КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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  Кто есть кто
Первые лица:
СИ Цзиньпин
Род. в 1953 в провинции Шэнси. Отец репрессирован как антипартийный заговорщик, сам подвергнут "трудовому перевоспитанию". Окончил химфак Пекинского университета. Доктор права по "марксисткой теории". С 1983 - секретарь уездного, провинциального комитета КПК. С 2008 - зампред КНР. Генсек ЦК КПК с 11.2012. Председатель КНР с 14.03.2013. Хобби - цигун, футбол. Женат вторым браком на Пэн Лиюань - певице и генерал-майоре. Дочь - Си Минцзэ, студентка.
:: 20000 биографий
:: кадровые перестановки
 
 
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  Новости и события
Понедельник, 30.01.2017
00:23  Россия будет продавать оружие Хафтару через Алжир? - La Stampa
00:13  Празднование Нового года в Китае: мифы и факты
19:36  В Алматы прошла церемония открытия Всемирной зимней Универсиады
19:02  Скончался посол России в Индии Александр Кадакин
15:54  Битва Титанов. Федерер одолел Надаля в финале теннисного Australian Open
11:55  Русские хакеры и шпионы сорвали присуждение Порошенко Нобелевской премии мира
11:30  Эрдоган записался на прием к Трампу, - С.Тарасов
11:05  Российский Кардиологический центр им. Бакулева откроет филиал в Хорезме, Узбекистан
10:52  Калифорния может отделиться от США. Опять "рука Москвы"? - "КП"
09:46  Международная инвестиционная политика Китая: неожиданные повороты, - В.Катасонов
00:50  Вместо Америки. Как Трамп дал Китаю шанс на глобальное лидерство, - А.Габуев
00:09  Судьба Трампа и тройной заговор, - А.Нагорный, В.Винников
00:03  В России может появиться своя "грин-карта" - "Карта русского"
17:54  ФСБ России схватила ударного укр-хакера "Шалтай-Болтая", взломавашего почту Суркова
14:09  Министр обороны Узбекистана уйдет в отставку?
14:04  Иран станет четвертым производителем стабильного изотопа в мире
13:42  Что знаменует приход Трампа – смену курса или смену уклада? - Д.Минин
13:05  Кто ответит за строительство некачественной школы имени Назарбаева в Оше? - депутат Нурбаев
12:40  Дорога к миру после Астаны будет долгой. Переговоры по Сирии так и не сблизили позиции противостоящих сторон, - В.Мухин
12:39  "Когда мы были на войне...". Курсантка Академии ФСИН РФ Юля Матюкина покоряет интернет
12:30  Моисей Аксельрод - разведчик в странах Ближнего Востока, - П.Густерин
12:29  Иран подаст в суд на Туркменистан. Ашхабад и Тегеран не могут договориться по цене на газ, - В.Панфилова
12:25  Халед Исса: Курдский проект конституции Сирии предусматривает федерализацию
11:01  Как азиатские союзники Америки могут пережить Трампа, - Э.Слотер, М.Рэпп-Хупер
10:56  Время старой аристократии заканчивается, - Олег Макаренко
09:20  В разбившемся под Бишкеком "Боинге-747" был очень странный груз - электро-зажигалки с "мутными" документами
08:51  "Малиновки заслышав голосок...". Умер популярный в СССР фронт-мен ВИА "Верасы" Тиханович
00:25  Сирийские джихадисты фетвой дружно прокляли... своих коллег из "Фатах аш-Шам"
21:23  Центральная Азия: теория дезинтеграции, - Ф.Толипов
21:20  7 Бишкекским террористам за перестрелку на Горького - Панфилова дали от 10 до 28 лет
21:01  В Москве скончался первый глава Луганской Народной Республики Валерий Болотов
20:11  Верховный прокуратор. Что происходит (и произойдет) в Казахстане?
17:36  В Алматинском метро опять скандал. Кто разворовал 7,7 млрд тенге?
17:29  Кыргызы. Где историческая родина? - Э.Битикчи
17:26  Заклевали. Казахстанский зерновой олигарх Тлеубаев пытался покончить с собой
17:24  Процесс пошел: Назарбаев решает, как поделиться властью, - "DW"
17:23  Казсоцсети кипят слухами об аресте главы Нацбанка Акишева
16:31  "Праздничный ад свободы" - новая книга Михаила Делягина
15:59  Усы, лапы и хвост... В Кыргызстане идентифицировано уже более 7 тыс. голов скота – рапортует ветинспекция
15:56  Россия отменила запрет на полеты таджикской "Сомон Эйр"
15:27  Шансы самого перспективного кандидата в новые президенты Франции Фийона губит жена - Пенелопа, - Le Temps
15:21  Геополитика Трампа очень рациональна. Она бросает вызов Китаю и Германии, - Ниал Фергюсон
14:45  Иран и арабские монархии могут найти "общий язык", - С.Тарасов
13:54  Поправка №40. Президент Киргизии утвердил новую конституцию
13:50  Над Сирией нависла "зона Трамп-безопасности", - Известия
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:: Над Сирией нависла "зона Трамп-безопасности", - Известия [3]
:: Кыргызстан: Приговор правозащитнику и журналисту узбеку Аскарову оставлен в силе - пожизненное заключение [17]
:: Президент Рахмон в 3-й раз переизбрался главой НОК Таджикистана. Оно ему надо? [1]
:: За что Ашхабад рассердился на "братский" Таджикистан? - РА [4]
:: Верховный прокуратор. Что происходит (и произойдет) в Казахстане? [2]
:: Союзнички... Россия и Таджикистан обсуждают сотрудничество за закрытыми дверями [4]
:: Российский Кардиологический центр им. Бакулева откроет филиал в Хорезме, Узбекистан [10]
:: обновление - 23:34 29.01.2017
 
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