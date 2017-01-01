 Защита от ddos | Новости Казахстана | Кто есть кто в Казахстане | Таджикистан | Kazakhstan

Первые лица:

ЭРДОГАН Реджеп Тайип

Родился в 1954. Предки - выходцы из Аджарии. В юности торговал лимонадом. Окончил лицей имам-хатыбов. В 1994 был избран мэром Стамбула. В 1998 провел 4 мес. в тюрьме по обвинению в пропаганде исламизма и разжигании межрелигиозной розни. В 2001 создал исламскую Партию справедливости и развития (35% голосов на выборах 2002). С 14.03.2003 - премьер-министр. 10.08.2014 выиграл президентские выборы. Жена - Эмине Гюльбаран, училась в школе искусств. Сыновья - Ахмет Бурак и Неджмеддин Билал, дочери - Эсра и Сюмейе. :: 20000 биографий

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