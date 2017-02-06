 Защита от ddos | Новости Казахстана | Кто есть кто в Казахстане | Таджикистан | Kazakhstan

КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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  Кто есть кто
Первые лица:
ЭЛБЭГДОРЖ Цахиагийн
Родился в 1963 в семье пастуха. Окончил Львовское военно-политическое училище, журналист. Работал в газете "Красное Знамя", основал газету "Демократия". С 1990 - депутат Хурала (Парламента). В 1998 г. - премьер-министр. С 2006 г. - пред. Демократической партии. 25.05.2009 г. избран Президентом Монголии
:: 20000 биографий
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  Новости и события
Понедельник, 06.02.2017
00:54  Армия США китайского производства, - И.Образцов
00:51  Гниение Украины отравит Россию, - Мих. Делягин
00:32  Откровения вторых таджикских жен, - Asia-Plus
00:30  Граждане России умирают в Туркменистане, как заложники, - А.Докучаева
00:15  "Покушение" на Брежнева в Ташкенте (продолжение истории), - Ш.Махмудов
20:08  В эру Трампа даже интимные связи приобретают идеологическую окраску, - El Pais
15:41  Артемий Лебедев разъяснил украинцу почему Крым - русский
12:55  Каково это, жить в Бишкеке, - глазами тайской модели Сюзи Эйг
12:51  Вышли в свет "Очерки истории Казахского ханства" Клавдии Пищулиной
12:50  В России может появиться Всеобщий безлимитный интернет
12:47  Время власти, - Р.Устраханов
12:23  Нацкомпанию "Казахэкспорт" создадут на базе АО "КазЭкспортГарант"
09:31  Большая война с джихадистами может распасться на несколько маленьких войн, - С.Тарасов
09:28  Китайская ядерная угроза: чего надо бояться России и США? - Л.Нерсисян
09:23  Американцы потребовали от Москвы прекратить оккупацию Кыргбекистана
09:20  Ислам не такой, как все религии, - Мати Голан
09:12  В порту Атырау не знают что делать с 5 заброшенными... кораблями
09:03  Ирак: все против всех, - А.Веселов
02:18  Юлдуз Усманова впервые после долгого затишья даст серию концертов
00:56  Сирийский кризис: российско-турецкий вклад в урегулирование. Ч. 1, - "Ettelaat"
00:16  "Я иртышской водой крещена…". В Усть-Каменогорске вышел труд о замечательной и забытой поэтессе Марии Волковой
00:04  Российский Институт востоковедения снаряжает новую экспедицию на поиски золота "Черного Принца"
20:07  Экс-кыр-премьер Сариев первым выставился кандидатом в новые президенты Киргизии
20:02  Евразийский союз споткнулся на Лукашенко. Что мешает экономической интеграции стран ЕАЭС, - А.Верхоянцев
17:59  Донбасс: в скором времени будет принято решение, - Олег Царев
16:24  Казпремьер Сагинтаев раскритиковал министров за лень
11:39  Скончался популярный советский и российский актер Георгий Тараторкин
11:17  Александр Имеретинский - первый начальник российской артиллерии, - П.Густерин
11:15  На пути к мировому величию. Что помогло Израилю попасть в список наиболее влиятельных государств
10:49  Погиб экс-министр обороны Луганской Народной Республики полковник О.Анащенко
10:48  Ректора Актюбинского университета Кенжебаева уволили за... самодурство
10:00  Китайцы собираются опрокинуть мировой рынок зерна за счет земель Казахстана, - М.Сергеев
07:58  Повторит ли ЕС судьбу СССР? - Константин Ремчуков
00:43  Крутой маршрут Трампа и опасения Европы, - Д.Седов
00:02  Прекрасная Мутриба. Шахматистка из Таджикистана заняла третье место в конкурсе красоты
23:37  Таджикистанцы задолжали за электроэнергию свыше 200 миллионов долларов
23:20  Две недели Трампа, которые встряхнули мир, - А.Полунин
21:10  Укр-гонщик Гривко из велоконюшни "Астана" умышленно разбил лицо локтем немцу-конкуренту
20:09  США вновь ввели санкции против Ирана - 13 физлиц и 12 компаний
19:47  Одну из самых скандальных компаний Киргизии ОАО "Северэлектро" вновь возглавил экс-депутат Кадыркулов
19:42  Казахстан не оставляет попыток пробить прямой автобан Алма-Ата-Иссык-Куль
19:04  Разноцветные шальвары! Школьниц Таджикистана с весны переоденут вместо формы в нац-костюмы
17:40  Нельзя проспать Трампа! Взгляд из Берлина, - Айнура Асакеева
16:33  Послом в Москву. Имангали Тасмагамбетов освобожден от должности вице-премьера Казахстана
14:34  "Я переживаю за них больше, чем родители", - Елбасы о громких задержаниях каз-чиновников
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:: Ислам не такой, как все религии, - Мати Голан [2]
:: Артемий Лебедев разъяснил украинцу почему Крым - русский [8]
:: РосДепутат Слуцкий прокомментировал слухи о пересмотре границ России и Казахстана [14]
:: Армия США китайского производства, - И.Образцов [1]
:: Гниение Украины отравит Россию, - Мих. Делягин [5]
:: Вышли в свет "Очерки истории Казахского ханства" Клавдии Пищулиной [9]
:: Ташкент рассчитывает на долларовый поток, - В.Панфилова [14]
:: обновление - 00:08 06.02.2017
 
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  Народная мудрость
Из последнего...
"Наш народ хотел бы, чтобы мы с вами были разумнее..."
депутат Жогорку Кенеша Карамушкина...
:: еще 300 восточных анекдотов и афоризмов
 


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