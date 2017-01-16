 Защита от ddos | Новости Казахстана | Кто есть кто в Казахстане | Таджикистан | Kazakhstan

Первые лица: МАСИМОВ Карим Родился в Целинограде. По отцу - уйгур. Учился в Университетах: дружбы народов им. Лумумбы и Ухани, КНР. Юрист, экономист. Доктор наук. Знает английский и китайский. Бизнесмен, банкир, министр транспорта, вице-премьер министр. С 10.01.2007 - премьер-министр РК. С 24.09.2012 - руководитель Администрации Елбасы. С 2.04.2014 - вновь премьер-министр РК. С 9.09.2016 - пред. КНБ РК. Хобби - гольф, муай-тай. Жена - Дилярям, трое детей.
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