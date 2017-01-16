 Защита от ddos | Новости Казахстана | Кто есть кто в Казахстане | Таджикистан | Kazakhstan

КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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  Кто есть кто
Первые лица:
МАСИМОВ Карим
Родился в Целинограде. По отцу - уйгур. Учился в Университетах: дружбы народов им. Лумумбы и Ухани, КНР. Юрист, экономист. Доктор наук. Знает английский и китайский. Бизнесмен, банкир, министр транспорта, вице-премьер министр. С 10.01.2007 - премьер-министр РК. С 24.09.2012 - руководитель Администрации Елбасы. С 2.04.2014 - вновь премьер-министр РК. С 9.09.2016 - пред. КНБ РК. Хобби - гольф, муай-тай. Жена - Дилярям, трое детей.
:: 20000 биографий
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  Новости и события
Понедельник, 16.01.2017
17:20  В Руанде похоронили последнего короля - Кигели V-го
17:18  Мэрия Москвы нарисовала комикс с правилами поведения мигрантов
16:54  Экс-президенту Румынии Илиеску предъявлены обвинения в преступлениях против человечности. За разгон студентов 27 лет назад
15:40  В Южной Корее выдан ордер на арест наследника "империи" Samsung Ли Джэена
15:36  Шавкат Мирзиеев объявил выговор двум вице-премьерам Узбекистана и уволил глав двух госкомпаний
15:01  Драматический треугольник: Китай-Россия-США, - Эллен Брюн
14:44  Количество купающихся на Крещение в Восточном Казахстане растет из года в год
13:10  Главный вопрос 2017 года: возможен ли стратегический союз Путина и Трампа? - Ю.Баранчик
12:46  В Кандагаре взорвали Хашима Карзая (кузена бывшего президента)
11:48  На месте крушения турецкого Боинга под Бишкеком мародеры крадут вещи погибших
11:30  ДАИШ отчаянно штурмует Дейр-эз-Зор
11:29  Как вор у вора конфискат украл, - "мемуары" недопосаженного экс-мэра Бишкека
11:26  В 2016 году мигранты-гастарбайтеры перевели в Кыргызстан $2 млрд
11:01  Жуткое видео места падения турецкого Boeing-747 в Бишкеке с высоты птичьего полета
10:57  300 тысяч секс-рабынь для самураев. Почему Япония не стесняется своих зверств в годы Второй мировой? - С.Князев
10:51  Шокирующее видео демонтажа Иртышского моста в Усть-Каменогорске
10:48  КНБ Казахстана арестованы бывшие работники администрации президента Майлыбаев и Галихин
09:49  Из Китая в Европу за 2 дня? - Forbes
09:43  Пилота казахстанской гос-авиакампании Qazaq Air сняли с рейса в Атырау. Лыка не вязал...
09:39  Игры кыр-депутатов: от альчиков до кок-бору, - Д.Подольская
09:37  Имамы в Кыргызстане. Первая линия обороны против экстремизма, - С.Шамшиев
09:02  Грузовой турецкий Боинг-747 рухнул на дачи близ Бишкека - 35 погибших
07:51  Без значков депутаты местных кенешей Кыргызстана не могут полноценно работать
00:57  Эрдоган получит единоличную власть. Турецкий парламент одобрил конституционную реформу
00:50  Американские танки горят в Ираке. Истинные качества военной техники проверяются в реальных боевых условиях, - "НГ"
00:49  Безработица в Таджикистане. Завидуй, Европа? - А.Ашуров
00:47  В Сирии возможна международная военно-полицейская операция, - В.Мухин
00:46  Отношения США и КНР превратились в минное поле, - В.Скосырев
18:39  Искушение Астаны. Казахстан остановил реформы ради стабильности, - А.Зотин
17:31  Революционная Россия. И новый Октябрь впереди? - О.Решетникова
15:45  "Сценарий Украины может повториться в Молдове, Казахстане, Узбекистане", - азербайджанский прорицатель Зираддин Рзаев
15:24  Признаки подготовки Назарбаева к транзиту власти налицо, - Д.Сатпаев
14:49  Елбасы прибыл с визитом в Абу-Даби и подписал с шейхами 8 документов
13:16  Тегеран против союза Москвы и Анкары, - А.Мардасов
12:23  В Туркменистане введена должность "государственный министр", новый вице-премьер и другие назначения
11:56  Азербайджан: перед "идеальным штурмом", - А.Мгдесян
11:53  Кого в Узбекистане называют мардикерами и почему это стало массовым явлением среди женщин?
11:48  Крестовый поход Путина в Сирии, - Фирас Контар
11:16  Шамухаммет Дурдылыев вновь стал мэром Ашхабада
00:21  Об отношении радикального исламизма к глобализации, - П.Густерин
23:11  Под Дамаском боевики убили сирийского генерала-переговорщика Гадбана
20:31  В Астане арестован бывший замруководителя администрации президента Казахстана Майлыбаев
20:24  Российские "Камазы" выиграли оба Дакара, на квадроцикле победил также россиянин - Карякин
17:31  О некоторых итогах 2016 года для Ближнего Востока, - А.Кузнецов
17:30  Перед переговорами в Астане непримиримые в Сирии поднимают ставки, - А.Арешев
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:: Ельцин - спаситель России или убийца СССР? - В.Бушин [11]
:: обновление - 17:50 16.01.2017
 
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  Народная мудрость
Из последнего...
"Есть люди, которые занимались наркоторговлей. Я занимался, ты, может быть, занимался. Любой человек ошибается.."
Т.Акун, координатор Конгресса по правам человека стран Центральной Азии...
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