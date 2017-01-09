 Защита от ddos | Новости Казахстана | Кто есть кто в Казахстане | Таджикистан | Kazakhstan

Первые лица:

АДЫЛОВ Ахмаджон-ака

Родился в 1925 в Ферганской области. С 12 лет работал в колхозе. Гендиректор Папского АПК. Герой СоцТруда. Член ЦК КПСС. Депутат ВС СССР. В 1984 арестован, обвинен в строительстве колхозного зиндана, 8 лет сидел в "Бутырке". В 1991 освобожден, реабилитирован. В 1993 арестован и 6 раз судим. Узник. :: 20000 биографий

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