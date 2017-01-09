 Защита от ddos | Новости Казахстана | Кто есть кто в Казахстане | Таджикистан | Kazakhstan

КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Первые лица:
АДЫЛОВ Ахмаджон-ака
Родился в 1925 в Ферганской области. С 12 лет работал в колхозе. Гендиректор Папского АПК. Герой СоцТруда. Член ЦК КПСС. Депутат ВС СССР. В 1984 арестован, обвинен в строительстве колхозного зиндана, 8 лет сидел в "Бутырке". В 1991 освобожден, реабилитирован. В 1993 арестован и 6 раз судим. Узник.
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Вторник, 10.01.2017
01:03  Трамп: Уотергейт или "Кеннедигейт"? Политические итоги прошлого года и ожидания от 2017-го, - Джульетто Кьеза
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20:05  США как жертва "финансовой экспансии": Китай переводит деньги в Евросоюз
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17:42  В Казахстане 352 улицы все еще носят имя Ленина
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16:20  Корабль ВМС США отстреливается от иранских катеров в Ормузском проливе
16:12  Российские военные катера будут рейдировать против браконьеров на Иссык-Куле
16:03  По шариату врач сначала должен оказать помощь тяжелому больному, а потом прочитать намаз, - ДУМ Киргизии
15:11  Как лишить ИГИЛ жизненных сил? - Лоренцо Камел
14:32  Исполнительным директором "Фонда Первого Президента Республики Казахстан" назначен Канат Джумабаев
14:30  Душанбе захлестнули драки подростковых "районов", - "АП"
14:25  В школах Таджикистана по поручению Рахмона введут новый предмет - "Конститутсияи (сарконуни)"
14:15  Социализм против империализма. Все только начинается, - В.Павленко
13:39  Путину удался цифровой "Уотергейт", - Die Welt
13:30  Спасаясь от гей-секс-просвещения детей. Немецкая семья Мартенс переехала на ПМЖ в сибирскую глубинку
13:24  "Развал Монгольской империи начался с Украины", - Порошенко советует прочитать
13:19  Запад в предчувствии апокалипсиса, - А.Полубота
13:13  Президент Узбекистана отказался от собственных планов о послаблениях для туристов, - "МК"
13:04  "Во дворе гуляют пять куриц и 10 петухов"... Как Назарбаев шутил на новогоднем балу в Астане (видео)
12:57  "Фарфоровые узбеки" из коллекции М.Книжника
12:44  Уволен 1-й зампред СНБ Узбекистана Шухрат Гулямов
12:42  Зампредом Национального Олимпийского комитета Узбекистана назначен Салим Абдувалиев, он же - "Салимбай"
12:29  Мертвые души по-таджикски, - А.Одинаев
11:28  Китайскому юаню не до демпинга, - Т.Едовина
10:25  Афганистан: как быть с беженцами? - Н.Файзал
10:24  Башар Асад подтвердил готовность к переговорам в Астане
10:21  В Гданьске найден мертвым 43-летний сын Леха Валенсы (алкоголик)
09:22  Цифровая экономика - светлое будущее человечества или биржевой пузырь? - В.Катасонов
09:16  США и Южная Корея отрабатывают убийство Ким Чен Ына
08:32  "Такой вот рахат-лукум"... по-турецки, - Алпаслан Колчак
08:19  Китай успешно испытал самолет на водородном топливе
07:26  Северная Корея готовит неожиданные ракетные испытания
03:09  В Баку застрелен брат заместителя посла Ирака в Азербайджане
00:32  Забытый герой. Как испанский корсар Барсело разгромил мусульманских пиратов (история)
20:47  Скончался бывший президент (в 1989-1997 гг.) Ирана Али Рафсанджани
19:22  Турецкий гамбит с террористами, - Петр Искендеров
16:12  В Шымкенте взрывом газа разнесло жилой барак - есть жертвы
15:04  Террорист атаковал грузовиком туристов в Иерусалиме - 4 погибших, 15 раненых
13:32  Война в Сирии-2017: когда возвращаться солдатам, - "СП"
11:06  Скончался легендарный "барбудос", глава МВД Кубы генерал Гондин
01:25  Москва обязана своим названием казахскому джигиту, - "ученый" Мекемтас Мырзахметулы
01:23  Теракт в Стамбуле совершил "выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов"
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:: Москва обязана своим названием казахскому джигиту, - "ученый" Мекемтас Мырзахметулы [20]
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:: "Развал Монгольской империи начался с Украины", - Порошенко советует прочитать [4]
:: Собрались в Астану. Не надо иллюзий.., - Эдуард Лимонов [3]
:: обновление - 22:34 09.01.2017
 
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