 Защита от ddos | Новости Казахстана | Кто есть кто в Казахстане | Таджикистан | Kazakhstan

Первые лица: ЭЛБЭГДОРЖ Цахиагийн Родился в 1963 в семье пастуха. Окончил Львовское военно-политическое училище, журналист. Работал в газете "Красное Знамя", основал газету "Демократия". С 1990 - депутат Хурала (Парламента). В 1998 г. - премьер-министр. С 2006 г. - пред. Демократической партии. 25.05.2009 г. избран Президентом Монголии
:: 20000 биографий :: кадровые перестановки
, Feb 2017 ЦБ РФ 1RUR 1USD Европа евро EUR 0.016 0.93 Азербайджан манат AZN 0.033 1.94 Армения драм AMD 8.18 485 Индия рупия INR 1.14 67.4 Казахстан тенге KZT 5.45 323 Киргизия сом KGS 1.17 69.3 Китай юань CNY 0.12 6.87 Таджикистан сомони TJS 0.13 7.92 Туркменистан манат TMT 0.059 3.5 Турция лира TRY 0.063 3.75 Узбекистан сум UZS 54.7 3243 Япония иена JPY 1.91 113
00:54 Армия США китайского производства, - И.Образцов 00:51 Гниение Украины отравит Россию, - Мих. Делягин 00:32 Откровения вторых таджикских жен, - Asia-Plus 00:30 Граждане России умирают в Туркменистане, как заложники, - А.Докучаева 00:15 "Покушение" на Брежнева в Ташкенте (продолжение истории), - Ш.Махмудов 20:08 В эру Трампа даже интимные связи приобретают идеологическую окраску, - El Pais 15:41 Артемий Лебедев разъяснил украинцу почему Крым - русский 12:55 Каково это, жить в Бишкеке, - глазами тайской модели Сюзи Эйг 12:51 Вышли в свет "Очерки истории Казахского ханства" Клавдии Пищулиной 12:50 В России может появиться Всеобщий безлимитный интернет 12:47 Время власти, - Р.Устраханов 12:23 Нацкомпанию "Казахэкспорт" создадут на базе АО "КазЭкспортГарант" 09:31 Большая война с джихадистами может распасться на несколько маленьких войн, - С.Тарасов 09:28 Китайская ядерная угроза: чего надо бояться России и США? - Л.Нерсисян 09:23 Американцы потребовали от Москвы прекратить оккупацию Кыргбекистана 09:20 Ислам не такой, как все религии, - Мати Голан 09:12 В порту Атырау не знают что делать с 5 заброшенными... кораблями 09:03 Ирак: все против всех, - А.Веселов 02:18 Юлдуз Усманова впервые после долгого затишья даст серию концертов 00:56 Сирийский кризис: российско-турецкий вклад в урегулирование. Ч. 1, - "Ettelaat" 00:16 "Я иртышской водой крещена…". В Усть-Каменогорске вышел труд о замечательной и забытой поэтессе Марии Волковой 00:04 Российский Институт востоковедения снаряжает новую экспедицию на поиски золота "Черного Принца" 20:07 Экс-кыр-премьер Сариев первым выставился кандидатом в новые президенты Киргизии 20:02 Евразийский союз споткнулся на Лукашенко. Что мешает экономической интеграции стран ЕАЭС, - А.Верхоянцев 17:59 Донбасс: в скором времени будет принято решение, - Олег Царев 16:24 Казпремьер Сагинтаев раскритиковал министров за лень 11:39 Скончался популярный советский и российский актер Георгий Тараторкин 11:17 Александр Имеретинский - первый начальник российской артиллерии, - П.Густерин 11:15 На пути к мировому величию. Что помогло Израилю попасть в список наиболее влиятельных государств 10:49 Погиб экс-министр обороны Луганской Народной Республики полковник О.Анащенко 10:48 Ректора Актюбинского университета Кенжебаева уволили за... самодурство 10:00 Китайцы собираются опрокинуть мировой рынок зерна за счет земель Казахстана, - М.Сергеев 07:58 Повторит ли ЕС судьбу СССР? - Константин Ремчуков 00:43 Крутой маршрут Трампа и опасения Европы, - Д.Седов 00:02 Прекрасная Мутриба. Шахматистка из Таджикистана заняла третье место в конкурсе красоты 23:37 Таджикистанцы задолжали за электроэнергию свыше 200 миллионов долларов 23:20 Две недели Трампа, которые встряхнули мир, - А.Полунин 21:10 Укр-гонщик Гривко из велоконюшни "Астана" умышленно разбил лицо локтем немцу-конкуренту 20:09 США вновь ввели санкции против Ирана - 13 физлиц и 12 компаний 19:47 Одну из самых скандальных компаний Киргизии ОАО "Северэлектро" вновь возглавил экс-депутат Кадыркулов 19:42 Казахстан не оставляет попыток пробить прямой автобан Алма-Ата-Иссык-Куль 19:04 Разноцветные шальвары! Школьниц Таджикистана с весны переоденут вместо формы в нац-костюмы 17:40 Нельзя проспать Трампа! Взгляд из Берлина, - Айнура Асакеева 16:33 Послом в Москву. Имангали Тасмагамбетов освобожден от должности вице-премьера Казахстана 14:34 "Я переживаю за них больше, чем родители", - Елбасы о громких задержаниях каз-чиновников